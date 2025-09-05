お笑いタレント小籔千豊（51）が5日、X（旧ツイッター）を更新。アインシュタイン稲田直樹（40）らのインスタグラムアカウントに不正ログインしたとして、警視庁サイバー犯罪対策課がこの日までに不正アクセス禁止法違反の疑いで、住所職業不詳久保智成容疑者（32）を逮捕した件をめぐり、私見をつづった。

小薮はこの件を報じる一部メディアの記事を添付。「稲田はそんなことしないとみんな思ってたけど かなり疑われてたよね」と書き出し「怖いよね このニュースも乗っ取りでないことを祈ります」と記した。

稲田は逮捕報道をうけ、この日、自身のXを更新し「先程警察から発表がありましたが、僕のSNSを乗っ取っていた犯人が警察に逮捕されました。今回の件はセキュリティ管理を十分にできていなかったことも原因のひとつだと感じています。その為、色んな方に被害が及んでご迷惑をお掛けしてしまいました。そして沢山の方に不安な思いをさせてしまった事を本当に申し訳ないと思っております。それでも温かく見守り支えてくださった皆様に心から感謝しています」などとコメントした。

稲田は昨年7月、一部の生配信で、女性に対して番組の企画を装って性的な画像を要求していたなどと告発され、直後にX（旧ツイッター）で「すっごい変な事に巻き込まれました。全く身に覚えがないし、企画を装って変なウソついてまであんな事はしません」と否定した。

久保容疑者は稲田らとの面識はなく、パスワードは生年月日などから推測したとみられている。

また、稲田のインスタグラムに不正ログインの履歴があった時期に、稲田のアカウントから女性のものとみられるアカウントに対し、性的画像などを要求する内容のメッセージが送信されていたといい、警視庁では関連を調べている。

また久保容疑者は、20代の俳優ら4人のアカウントにも不正にログインしたとして5〜8月に不正アクセス禁止法違反の疑いで3回逮捕され、同罪で起訴されていた。