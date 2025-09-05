杉浦太陽、第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんの由来明かす 他3つの名前候補も紹介
【モデルプレス＝2025/09/05】俳優の杉浦太陽が9月4日、自身のYouTubeを更新。第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんの由来について明かした。
杉浦太陽、第5子次女の由来語る姿
杉浦は「【育休中の出来事】語りきれないくらい話したこと山盛りあります！」と題した動画にて、夢空ちゃんの名前について触れると「子どもたちに赤ちゃんがお腹にいると伝えてから、ずっとみんなで話し合ってきた」と、家族全員で名前を考えたことを紹介。「基本的には“〇〇空”にする」と決めていたそうで、1番最初に浮かんだのは“美空”（みそら、みあ、みら）で、ほかにも“姫空”（ひめあ）や“月空”の候補が上がったと振り返った。
そんな中で杉浦が「『夢』がよくね？」と提案したといい、名前の読み方については「夢空で“ゆあ”は読みづらくなるから、もうストレートに行こうぜ」と、家族で話し合った結果「夢愛」と書いて「ゆめあ」と読むことが決まったそう。そして産まれた夢空ちゃんを見て、最後にもう一度話し合い「オッケー！って、家族一致団結して夢空（ゆめあ）ちゃんに決定しました」と語った。
また、家族の戸籍謄本の話になると「うちの家族ってさ、希望で始まって夢でね、今女の子で5人ですけども。希望と夢で挟まれているってすごく良くないですか？」と、長女の希空（のあ）の『希望』と第5子次女の夢空（ゆめあ）ちゃんの『夢』の組み合わせに、杉浦は「自分的には名前もこう書いてていい締めっていうか」と満足げな様子。
妻である辻希美が「夢みたいな出産だった」と話していたことも名前に影響したといい、「立ち合い出産をしたからこそみんなで夢みたいな出産だったね。これはもう、うちの家族の空につけたら『夢空』やなって確定しました」と振り返っている。
なお、子ども全員に「空」がつくことについては「僕が『太陽』なので、空には太陽がいつもあるよっていう意味が込められてるんですけど」と由来を明かし、「本当に希望と夢に満ちた空。これから夢いっぱいに羽ばたいて欲しいなと思っております」と願いを込めていた。
杉浦は、辻希美と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空、2010年12月に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に3男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
