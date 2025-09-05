トヨタ「最新クロスオーバーSUV」がスゴい！ パワフルなのに低燃費な2リッターエンジン搭載した走りの「GRスポーツ」初設定！ 「カローラクロス」何が変わった？

「カローラクロス」何が変わった？

現在の新車市場は、SUVやクロスオーバーモデルなどが主流になっています。

そして、2020年にタイでワールドプレミアされたトヨタ「カローラクロス」も、現在のSUV、クロスオーバーモデルの流行を象徴する一台です。

【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ「新型カローラクロス」です！ 画像で見る（30枚以上）

一体どのようなモデルなのでしょうか。

「カローラクロス」に初の「GRスポーツ」設定

プラットフォームに「TNGA（GA-C）」を使うカローラクロスは、全長4455mm×全幅1825mm×全高1620mm、最小回転半径は5.2mとし、優れた取り回しと後席やラゲッジスペースに余裕のあるCセグメントSUVです。

年々、新型車のボディが大きくなるなか、これくらいのサイズであればストレスなく扱える方が多いはず。弟分の「ヤリスクロス」よりも居住性、積載性に優れていることから、小さな子どもがいるファミリー層などにも向いています。

2025年5月に一部改良を受け、バンパーやヘッドランプのデザインを刷新し、ボディ同色グリルとすることで、スタイリッシュな顔つきに変わりました。

「Z」向けの18インチアルミホイールのデザイン変更、「GRスポーツ」向けの19インチアルミホイールの新設も盛り込まれ、足元もリフレッシュされています。

インテリアは、シフトノブとシフトパネルまわりのデザインが変更され、クオリティアップと操作性の向上が図られています。

装備でユニークなのが、トヨタ・ブランド初の「SNOW EXTRAモード」と日本国内向け初の「シグナルロードプロジェクション」の設定。

SNOW EXTRAモードは、発進時や旋回時、スリップ時に稼働していた電気式4WD「E-Four」をフルタイム化することで、雪上でシーンを問わず前後の駆動力を緻密に制御し、走破性の高さに寄与します。

シグナルロードプロジェクションは、フロントウインカーと同期して、路面に矢印が描画される装備。夜間や見通しの悪い交差点などで、歩行者や自転車などが自車（カローラクロス）の存在に早めに気づいてもらえる可能性が高まります。

一部改良では、GRスポーツの追加もトピックス。先述したように、専用のフロントバンパーやアルミホイールなどによりボディサイズが若干大きくなり、インテリアにも専用のスポーツシートや表皮材などが用意され、その名のとおり、スポーティな内外装を得ています。

GRスポーツは走りも磨かれており、専用サスペンションチューニングや19インチタイヤなどにより操縦安定性を向上。

エンジンは、GRスポーツ専用となる2リッターエンジン（M20A-FXS型）を採用し、ハイブリッド車らしい23.3km／LのWLTCモード燃費とシステムトータルで199馬力の最高出力を実現しています。

加えて、国内向け初となるエンジンレスポンスを最大限に向上させる「SPORT」モードも新たに搭載されています。

なお、GRスポーツの駆動方式は4WDの「E-Four」のみで、通常グレードは、1.8リッターハイブリッドで2WDとE-Fourを設定。

ヤリスクロスと比べると、リアドアの開口部をはじめ、後席の足元も頭上まわりもより広く、シートサイズの大きさも実感できます。

後席は2段階のリクライニングに対応。ZとGRスポーツには、前席シートヒーターや運転席ランバーサポートも備わります。

ラゲッジスペースは、通常時487リットル、最大時991リットルという大容量を確保。例外的に大容量を誇るホンダ「WR-V」をのぞくと、ひとまわり小さなBセグメントSUVでは得られない広さといえます。

荷室開口部下側（掃き出し口）と床面との間に段差（深さ）があるものの、販売店オプションの「ラゲッジアクティブボックス」を使えば、後席前倒し時にフラットになり、床下にも小物などが収まります。

そのほか、最新の一部改良では、GRスポーツとZにアダプティブハイビームシステムをメーカーオプション設定。

GRスポーツ、Z、「S」に「パノラミックビューモニター（床下透過表示機能付）」がメーカーオプションで用意されています。

GRスポーツ、Zには、「ディスプレイオーディオ（コネクティッドナビ対応）Plus」が搭載されるなど、コネクティビティの強化も図られています。