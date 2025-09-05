フジテレビ系連続ドラマ「愛の、がっこう。」（木曜・後１０時）。１１日放送の第１０話の予告映像が公開され、「ラスボス」の存在にネットは震えた。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）

ドラマはラスト２回。１分間の予告映像の冒頭で、愛実（木村文乃）はカヲル（ラウール）と一緒に住むことを提案。場面は愛実が勤める私立ピエタス女学院高等学校に変わり、「こ、交際したい！？あのホストと！？」と女性が絶叫する声が。

そしてシスターは愛実に「当校を去っていただけますか」と勧告。テロップでも「愛実が教師を退職」と説明した。副担任の佐倉（味方良介）は「生徒に会わずに辞めるんですか」と愛実を心配していた。

そして、愛実の父・誠治（酒向芳）が家に押しかけ、カヲルと対峙するシーンも。誠治は「今すぐ出て行ってくれるか」とカヲルに迫った。

波乱の次週予告にネットは「あかん来週、シスターと酒向パパのダブルパンチや」「あぁ…シスターとパパりん、どう回収するの…どっちがラスボスだよ…」「予告のシスター＆パパ上が不穏〜！このまま甘酸っぱくハピエンになってほしい」と恐怖。

愛実は学校を退職すると思われ、「シスターの先生、圧力を感じる演技うまいなぁ」「シスターこわっ」「こういうシスターが実はえげつないのよ」「シスター相変わらず圧がこぇーのよ」と震えた。