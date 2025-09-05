【爆笑】おなかの赤ちゃんに、夫が「ウソをついた」理由が最高に尊くて5万いいね「こういう話大好物」【ママリ】
おなかの赤ちゃんに対し、夫がついた「ウソ」理由に5.4万いいね
ご紹介するのはシチュー(@stewmata)さんが投稿したエピソードです。妊娠中におなかの赤ちゃんへ話しかけている方もいると思います。6～8か月ごろから、胎児は外の音や声を感じられるといわれているそうです。また、話しかけることで、おなかの中に命が宿っていることを実感できますよね。
今まで「春になったら生まれるね」とお腹に向かって話していたから、昨日の暑さでベビーが予定日を勘違いして生まれてしまうと心配した夫が「外には雪だるまがあるよ⛄️」とお腹に向かってウソを話している😂
予定日までおなかの中でゆっくりしてほしいという気持ちから、咄嗟に出た言葉だったのでしょう。赤ちゃんが誕生したら、子煩悩なパパになる姿が想像できるようですね。
この投稿には「こういう話大好物です」「なんてかわいい旦那さん」「かわいい夫婦の元には、とってもかわいい赤ちゃんが生まれるんだろうな」などのリプライが寄せられていました。
赤ちゃんの誕生は待ち遠しいものですが、できれば予定日までゆっくりおなかの中にいてほしいですよね。思わずついてしまった、夫の優しさとユーモアのある嘘にクスッと笑えるエピソードでした。
夫婦間の言い争い、円滑に解決する先制に24万いいね
ご紹介するのはもに☺︎🦒(@mmonimonin)さんが投稿したあるエピソードです。夫婦と言えども、もともとは他人。折り合いのつかないことでぶつかることがあるかもしれません。
夫婦喧嘩をするとき、皆さんは仲直りをするコツや、けんかにならない対策をしていますか？円満に、できることなら自分の意見を通したい。そんな気持ちがかなう方法の一例をご紹介します。
夫と言い争いになりそうな時は「あの～誤解のないよう先にこれだけは言いたいんだけど私あなたのことめちゃすきでずっと一緒にいたいからね、そこだけはよろしくね」と先制するとほぼ100%私の要求が全て通る。
言い争う前に、この一言を言うか言わないかで、最終的な着地点が大きく異なるというもに☺︎🦒さん。たしかに、相手からこんなことを言われたら、トゲトゲした気持ちは和らぎますよね。また、自分も言うことで、少し冷静になって、言葉を選びながら話すことができるのではないでしょうか。交際中のカップルや親子にも当てはまりそうな方法です。
この投稿には「手のひらで転がされている」「実践してみます」などのリプライが寄せられました。夫婦円満の秘けつとして、ぜひ一度試してみたいと思える投稿でした。
飲み会予定の夫から着信、さらに数分で帰宅…夫婦の急展開に1.3万いいね
ご紹介するのはエミマー(@emimar_emimar)さん夫婦にまつわる投稿です。ある日の夜、夫は飲み会、息子さんは彼女とデートのため「1人でゆっくりしよう」と思っていたエミマーさん。しかし、夫の言葉で1人時間は急きょ夫婦時間へと変わったそう。ちょっとうらやましくなる夫婦のやり取りをごらんください。
「 今日は、飲みに行くからご飯いらんわ 」
ってダンナからのLINE。
息子も彼女とデートだし
（ 今夜はひとりでゆっくりできるぅ～）
と、思っていたのに…
ダンナから夕方、電話があって
『 息子もデートでいない 』と伝えると
数分でダンナが帰ってきて、突然
「 飲みに行こう！」だって。
（ あぁ､ ひとりでゆっくりする時間よ、さよ～なら～ ）
と心でグッバイして
『 いいねぇ～！』
たたんでない洗濯物も
気にせずグッバイして
とびきりの笑顔でこたえたよね～
夫婦でも、
誘ってくれるってありがたいし、
即、ＯＫを出すと
ダンナもうれしそう。
近所の焼肉屋まで、
ダンナの即興の歌に
合いの手を入れる練習をさせられたけどねw
ふたりのバカ笑いと変な歌が
すこし赤くなり始めた空に
ひびいていったわ。ｶﾝﾊﾟｲ
夫も息子もいない夜。「今夜は1人でゆっくりしよう」と考えていたエミマーさんのもとへ、飲み会予定だった夫が急きょ帰宅。息子さんが不在と知り、夫婦時間を過ごしたくなったようです。そのお誘いに二つ返事でOKするエミマーさんの発言から、夫婦の仲の良さを感じられますね。
この投稿には「仲良しご夫婦」「いつまでもお幸せに」という声が集まっていました。こうして仲良く過ごすご夫婦のお話には、こちらまで温かな気持ちになりますね。円満の秘けつが気になります。
お互いを思いやり、いつまでも一緒にいる時間を楽しめる夫婦でいたいもの。自身の夫婦関係も見直したくなるエピソードでした。
記事作成: yue12sakura
（配信元: ママリ）