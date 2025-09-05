お笑いコンビ「アインシュタイン」の稲田直樹さんが自身のインスタグラム・ストーリーズに、SNSへの不正アクセス容疑者の逮捕を受けてコメントを投稿しました。



【写真を見る】【 アインシュタイン 】稲田直樹さん SNS不正アクセス容疑者逮捕を受けてコメント “今後はよりしっかりと対策して活動を” と自戒





稲田さんは、ストーリーズに文章の接写を投稿。「警察から発表がありましたが、僕のSNSを乗っ取っていた犯人が警察に逮捕されました。」と報告したうえで「今回の件はセキュリティ管理を十分にできていなかったことも原因のひとつだと感じています。」と振り返りました。

稲田さんは「沢山の方に不安な思いをさせてしまった事を本当に申し訳ないと思っております。」と陳謝し、「これからは同じことを繰り返さないよう、よりしっかりと対策して活動してまいります。」と、今後の姿勢を明らかにしています。









今回の件については、容疑者が稲田さんのSNSに不正アクセスしていた時期に、「性的な写真を送るように稲田さんから要求された」などといった情報がSNSなどで拡散されていて、稲田さんは関与を否定。去年8月、警視庁に相談していました。

【担当：芸能情報ステーション】