失意の底から立ち上がり、今夏、確かな存在感を示している。

体操女子の宮田笙子（順大）は１年前、エースと期待されたパリ五輪を、代表行動規範に反する飲酒、喫煙の発覚により辞退した。２０歳は自らの行動を悔い、周囲の励ましも受けながら、再起の道を歩んできた。

７月の世界ユニバーシティー夏季大会では４冠を達成し、迎えた８月の全日本学生選手権。昨年は出られなかった大会で、最終種目の平均台で着地を完璧に決めた。「やりきった」と思うと感極まり、涙を流した。全４種目で４位以内に入る圧巻の演技を見せ、個人総合でパリ五輪代表の牛奥小羽（日体大）に１・２３３点差をつけ、５５・２３２の高得点で頂点に立った。

五輪辞退後は「ずっと体操をやりたい気持ちは変わらなかったけど、周りがどう思うかをずっと気にしていた」と気持ちが揺れた。

そんな中、意を決して出た昨年９月の国民スポーツ大会が転機になった。「実際フロアに立ってみたら、色んな応援の声が聞こえた。気持ちが温かくなる言葉もたくさんかけてもらえた」。当時１９歳の宮田が自ら五輪出場を断念するという重い決断に、ＳＮＳでも再起を望む声が多く寄せられた。

だからこそだろう。今年の全日本学生選手権を終え、「周りへの感謝が強くなったし、客観的にもっと色んなことを見られるようになった」と口にした。同時に行われた団体戦では、仲間と抱き合い、励まし合いながら、主力の役割を全う。全力で喜び、泣いた。

来年は、再び世界を目指す戦いに挑む。「周りの声が、はい上がる強さになった」と宮田。自らの過ちを認め、再起した。その強さは、新たな体操人生の糧になるはずだ。（工藤圭太）