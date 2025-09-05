ナノ・ユニバース×マカロニえんぴつはっとりの限定コラボが発売♡

ナノ・ユニバースから、人気ロックバンド「マカロニえんぴつ」のはっとりさんとのスペシャルコラボアイテムが9月11日(木)に発売されます♡デニムジャケット \14,850やタックバギーデニム \11,550、ゴブラン織りコーチジャケット \19,800など全5型の展開。10周年ライブをデザインに取り入れたTシャツ \4,950も登場し、ロックなスタイルを日常に取り入れられるコレクションです♪

デニムジャケット＆パンツでカジュアルに



はっとり（マカロニえんぴつ）コラボ デニムジャケット

はっとり（マカロニえんぴつ）コラボ タックバギーデニム

はっとりコラボのデニムジャケット \14,850は、程よいユーズド感で着回し力抜群。タックバギーデニム \11,550と合わせれば、ロックなムードを簡単に演出できます。

どちらも着心地の良い生地でデイリーに取り入れやすく、デニムの色落ちやシルエットもこだわりのデザインです。

ゴブラン織りアイテムで個性をプラス



はっとり（マカロニえんぴつ）コラボ ゴブランコーチジャケット

はっとり（マカロニえんぴつ）コラボ ゴブランイージーパンツ

ゴブランコーチジャケット \19,800は、独特な柄と落ち着いた色合いで大人のロックスタイルにぴったり。

ゴブランイージーパンツ \14,850とセットで着用すれば、存在感のあるコーディネートが完成。程よいゆとりと快適な着心地で、オンオフ問わず活躍します。

10周年記念Tシャツでライブ気分を楽しむ



マカロニえんぴつコラボ10thAnniversaryTシャツ

マカロニえんぴつコラボ10th Anniversary Tシャツ \4,950は、横浜スタジアムでのワンマンライブデザインを切り取った特別仕様。

カジュアルなデニムやスカートと合わせるだけで、ライブの余韻を日常に取り入れられるアイテムです。シンプルながらもロックな雰囲気を楽しめます♡

ナノ・ユニバース×マカロニえんぴつはっとりで特別なコーデを



ナノ・ユニバースのマカロニえんぴつはっとりコラボアイテムはデニムジャケット、タックバギーデニム、ゴブランコーチジャケット、ゴブランイージーパンツ、10周年記念Tシャツの全5型。

9月11日(木)よりECサイトで特集ページも公開され、ロックな日常コーデを楽しめるアイテムが揃います♡

ぜひこの機会にチェックしてみてください。