台風15号(ペイパー)

2025年9月5日16時45分発表

5日16時の実況

種別 台風

大きさ -

強さ -

存在地域 館山市付近

中心位置 北緯35度00分 (35.0度)

東経139度40分 (139.7度)

進行方向、速さ 東北東 60 km/h (33 kt)

中心気圧 994 hPa

中心付近の最大風速 23 m/s (45 kt)

最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)

15m/s以上の強風域 南東側 390 km (210 NM)

北西側 165 km (90 NM)

5日17時の推定

種別 台風

大きさ -

強さ -

存在地域 勝浦市付近

中心位置 北緯35度10分 (35.2度)

東経140度20分 (140.3度)

進行方向、速さ 東北東 60 km/h (33 kt)

中心気圧 994 hPa

中心付近の最大風速 23 m/s (45 kt)

最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)

15m/s以上の強風域 南東側 390 km (210 NM)

北西側 165 km (90 NM)

6日3時の予報

種別 温帯低気圧

強さ -

存在地域 日本の東

予報円の中心 北緯35度20分 (35.3度)

東経146度30分 (146.5度)

進行方向、速さ 東 55 km/h (30 kt)

中心気圧 990 hPa

最大風速 25 m/s (50 kt)

最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)

予報円の半径 85 km (45 NM)

6日15時の予報

種別 温帯低気圧

強さ -

存在地域 日本の東

予報円の中心 北緯35度30分 (35.5度)

東経153度35分 (153.6度)

進行方向、速さ 東 55 km/h (29 kt)

中心気圧 990 hPa

最大風速 25 m/s (50 kt)

最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)

予報円の半径 120 km (65 NM)

■関東地方への影響

台風第１５号は、関東甲信地方に最も接近しています。神奈川県では線状降水帯による猛烈な雨が続いています。５日夜遅くにかけて、土砂災害、低い土地や地下施設への浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒し、うねりを伴った高波に注意・警戒してください。関東甲信地方では、引き続き、５日夜のはじめ頃にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。

［気象概況］

台風第１５号は、５日１５時には伊豆大島の北西約３０キロにあって、１時間におよそ６５キロの速さで東北東へ進んでいます。中心の気圧は９９４ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は２３メートル、最大瞬間風速は３５メートルとなっています。台風は現在、関東甲信地方に最も接近しており、このあとも、関東地方の沿岸を東へ進む見込みです。

関東甲信地方では、台風周辺の暖かく湿った空気や台風本体の発達した雨雲の影響で、大気の状態が非常に不安定となっており、雷を伴い非常に激しい雨の降っている所があります。また、神奈川県では線状降水帯による猛烈な雨が続いています。

引き続き、５日夜遅くにかけて、台風周辺の暖かく湿った空気や台風本体の発達した雨雲の影響を受けるでしょう。



［雨の実況］

降り始め（４日００時）から５日１５時までの降水量（アメダスによる速報値）

栃木県

小山 ８４．０ミリ

栃木 ８２．０ミリ

真岡 ７０．０ミリ

群馬県

みなかみ町湯原 ７９．５ミリ

館林 ７４．０ミリ

下仁田町西野牧 ７１．０ミリ

埼玉県

秩父市浦山 １２５．５ミリ

所沢 １２５．０ミリ

さいたま市桜区 １１８．０ミリ

茨城県

笠間 ２１６．０ミリ

常陸太田市中野 １０６．０ミリ

筑西市門井 ９８．０ミリ

千葉県

鋸南 １３８．０ミリ

船橋 １２０．５ミリ

東庄 １１９．０ミリ

東京都

八王子市元本郷町 １３２．０ミリ

檜原村小沢 １３０．５ミリ

大田区羽田 １２４．０ミリ

神奈川県

山北町丹沢湖 ２０７．０ミリ

箱根 １７１．５ミリ

横浜市中区山手町 １６２．０ミリ

長野県

飯田市南信濃 ２００．０ミリ

阿南 １５７．５ミリ

阿智村浪合 １５０．０ミリ

山梨県

南部町 １６９．０ミリ

山中湖村 １６１．５ミリ

上野原 １５７．５ミリ



［雨の予想］

関東甲信地方では、５日夜のはじめ頃にかけて雷を伴った非常に激しい雨が断続的に降り続き、総雨量が多くなるでしょう。

５日に予想される１時間降水量は多い所で、

関東地方北部 ５０ミリ

関東地方南部 ６０ミリ

伊豆諸島 ５０ミリ

５日１８時から６日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

関東地方北部 ８０ミリ

関東地方南部 １２０ミリ

伊豆諸島 １００ミリ

線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります。

線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性のある地域と期間は、

神奈川県 ５日夕方

茨城県、千葉県、東京地方、伊豆諸島 ５日夜のはじめ頃にかけて です。



［風の予想］

関東地方と伊豆諸島では、５日夜遅くにかけ非常に強い風が吹き、６日明け方にかけて強い風が吹くでしょう。

５日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

関東地方の海上 ２３メートル （３５メートル）

伊豆諸島 ２３メートル （３５メートル）

関東地方の陸上 １８メートル （３０メートル）

６日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

関東地方の海上 １５メートル （２５メートル）

伊豆諸島 １５メートル （２５メートル）



［波の予想］

関東地方の海上と伊豆諸島では、６日にかけて、うねりを伴いしけとなるでしょう。台風の進路や発達の程度によっては、警報級の高波となる可能性があります。

５日に予想される波の高さ

関東地方 ４メートル うねりを伴う

伊豆諸島 ５メートル うねりを伴う

６日に予想される波の高さ

関東地方 ３メートル うねりを伴う

伊豆諸島 ４メートル うねりを伴う



［防災事項］

関東甲信地方では、５日夜遅くにかけて、土砂災害、低い土地や地下施設への浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。関東地方と伊豆諸島では、５日夜遅くにかけてうねりを伴った高波に注意・警戒してください。

また、強風、落雷、竜巻などの激しい突風にも注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど安全確保に努めてください。降ひょうのおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意してください。

