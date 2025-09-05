¡Ø¤¢¤¤¤Î¤ê¡Ù¥¯¥í¤Î¸òºÝÊó¹ð¤ËÀîÅçºÚ·î¤µ¤ó½ËÊ¡¡ÖËÜÅö¤Ë¤µ¤é¤±½Ð¤·¤ÎÅ·ºÍ¡×¡ÖÁêÅöÌÌÇò¤¤¿Íºà¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤Ï¤ó¤Ë¤ã¡×¤ÎÀîÅç¾ÏÎÉ¡Ê43¡Ë¤Î¸µºÊ¤Ç¥Ö¥í¥¬¡¼¤ÎÀîÅçºÚ·î¤µ¤ó¤¬4Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£°ËÅìÎ¹¹Ô¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿¡¢¿Íµ¤Îø°¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¤¢¤¤¤Î¤ê¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ö¥í¥¬¡¼¤Î¥¯¥í¤«¤é¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤ÊÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢½ËÊ¡¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÚ·î¤µ¤ó¤Î¥Ö¥í¥°¤Ï¡¢Æü¡¹¤Î»Ò°é¤Æ¤ä²ÈÂ²¤È¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤¤òÃæ¿´¤Ë¡¢»þ¤Ë¾Ð¤¤¤ò¸ò¤¨¡¢»þ¤Ë¤·¤ß¤¸¤ß¤È¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ê¤É¡È¥ê¥¢¥ë¤ÊÆü¾ï¤¬¤Ä¤Å¤é¤ì¤¿¥Ö¥í¥°¡É¡£Î¥º§È¯É½¸å¤â¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÁ°¤ò¸þ¤¤Ê¤¬¤é¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤ÎÀ¸³è¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤¬Â¿¤¯¤Î¶¦´¶¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡Ö¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤«¤é¤Î¤´Êó¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£ºÚ·î¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤Ê¤¤¤À°ì½ï¤ËÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤«¤é¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ê¤´Êó¹ð¤¬¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡Ö¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¡õ¤³¤¤¤Á¤ã¤ó¡Ê¤³¤¦¤¤¤Á¤¯¤ó¡Ë¥«¥Ã¥×¥ë¡ª¡ª¡ª¡×¤È°ËÅìÎ¹¹Ô¤Î»×¤¤½Ð¥·¥ç¥Ã¥È¤äÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤¥¯¥í¤ÈÎø¿Í¡¦¤³¤¤¤Á¤ã¤ó¤È¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡Ö2¿Í¤È¤âº¬¤Ã¤«¤é¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤Ç»ä¤«¤é¸«¤ë¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡¼¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡°ì½ï¤ËÎ¹¹Ô¤ò¤·¤¿ºÝ¤Ë¥¯¥í¤ÎÎø¿Í¤È²ñÏÃ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢¡Ö¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¬1ÈÖ³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¡Ø¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤ò½Ð¤·¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¤¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¡×¤È¤¤¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¤µ¤Ã¤Á¤ã¤ó¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤ë¤Î¤â¤È¤Æ¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡ª»ä¤Ï¤½¤Î¤Ø¤ó¼«Ê¬¤¬·Ð¸³¤·¤Æ¤ë¤«¤é¤È¤Æ¤âÉÒ´¶¤Ê¤ó¤À¤±¤É¤¹¤´¤¤¤¤¤¤´Ø·¸À¤È´¶¤¸¤¿¤è¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÚ·î¤µ¤ó¤Ï²þ¤á¤Æ¡Ö¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Ï¡ª¡ªËÜÅö¤Ë¤µ¤é¤±½Ð¤·¤ÎÅ·ºÍ¤Ç¡¢»ä¤¬º£¤Þ¤Ç²ñ¤Ã¤Æ¤¤¿¿Í¤ÎÃæ¤Ç¤âÁêÅöÌÌÇò¤¤¿Íºà¤Ç¤¢¤ë¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤È¾Î»¿¤·¡¢¡Ö2¿Í¤ò¸«¤Æ¤ÆÁÇÅ¨¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡¼¡©ºÇ½ªÅª¤ËÌ¼¤Ï¡Ø¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤È¤³¤¤¤Á¤ã¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¥Þ¥Þ¤âÈà»áºî¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¸À¤¤½Ð¤·¤¿¡×¤È¡¢Ì¼¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¡Ö»ä¤Ë¤â¤½¤ó¤ÊÆü¤¬Íè¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¿ÍÀ¸1ÅÙ¤¤ê¤À¤«¤é¤Í¡£¤¤¤Ä¤«¤½¤ó¤Ê½ä¤ê¹ç¤ï¤»¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¡ª¡ª¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¥¯¥í¤Á¤ã¤óËÜÅö¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡¡¼¡¤ÎÎ¹¹Ô¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ë¤è¤Ã¡ª¡ª¡ª¡×¤È½ËÊ¡¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡2015Ç¯2·î¤ËÀîÅç¤ÈºÚ·î¤µ¤ó¤Ï·ëº§¡£ÀîÅç¤Ï·ëº§¤ò·è¤á¤¿14Ç¯11·î¤Ë·ò¹¯¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¡¢¿ÕÂ¡¤¬¤ó¤ÈÈ½ÌÀ¡£¤½¤Î¸å¡¢Å¦½Ð¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£15Ç¯¤ËÄ¹½÷¡¢20Ç¯¤ËÄ¹ÃË¤¬ÃÂÀ¸¤·¡¢2025Ç¯7·î22Æü¤ËÎ¥º§¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
