サーティワンと、今年75周年を迎えた不二家の人気キャラクター「ペコちゃん」がコラボレーションした「PEKO with ICE CREAM」（ペコ ウィズ アイスクリーム）が、9月4日（木）からスタート。ミルキーをイメージした新作フレーバーなどが全国のサーティワン店舗で購入できる。9月30日（火）まで。

「ミルキー ミルキー 」（シングル・レギュラーサイズ 420円）

「ポッピングミルキー」（シングル・レギュラーサイズ 420円）

ミルキーをイメージした2種類のフレーバーがお目見えしている。「ミルキー ミルキー」（シングル・レギュラーサイズ 420円）は、ミルキー風味のコク深いアイスクリームとすっきりした味わいのシャーベットに、バターオイルが隠し味のリボンが合わさっている。人気フレーバーのポッピングシャワーがピンク色になった「ポッピングミルキー」（シングル・レギュラーサイズ 420円）も発売している。

コラボ限定デザインの「ペコちゃん＆ポコちゃん ダブルカップ」（シングル 510円、レギュラーダブル 760円）は、洋菓子店でポッピングシャワーを持ったペコちゃんやボーイフレンドのポコちゃん、ドッグがプリントされたカップと、ミルキーの包み紙のイメージにサーティワンのアイスクリームが入った2種類のデザインのカップで登場。



さらに、31Clubアプリ会員限定で、ペコちゃん＆ポコちゃん ダブルカップには「生ミルキー」が無料で付いてくる。

ペコちゃん＆ポコちゃん ダブルカップ（シングル 510円、レギュラーダブル 760円）

ペコちゃん＆ポコちゃん ダブルカップ（シングル 510円、レギュラーダブル 760円）

ペコちゃんのチョコレートが乗った「ペコちゃん 生ミルキーサンデー」（580円）は、北海道産の練乳と生クリームを使用し、口の温度でとろけるように計算された生ミルキーがトッピングされている。チョコレートは、ペコちゃんの頭にティアラがのったデザインの2種類がある。

「ペコちゃん 生ミルキーサンデー」（580円）

チョコレートは2種類

好きなアイスクリームを8つ選べる「ペコちゃん＆ポコちゃん アイスクリームセット」（スモール 2900円、レギュラー 3460円）は、ボックスにサーティワンのフレーバー柄の洋服を着たペコちゃんとポコちゃん、キャラメルリボンの首輪をつけたドッグがデザインされている。さらにセット限定の、ミルキーの包み紙をイメージした「巾着ランチバッグ」と、ラブポーションサーティワンのリボンをつけたペコちゃん型の「ペコちゃん保冷剤」が付いてくる。数量限定。

「ペコちゃん＆ポコちゃん アイスクリームセット」（スモール 2900円、レギュラー 3460円）

「ペコちゃん＆ポコちゃん アイスクリームセット」（スモール 2900円、レギュラー 3460円）

＜数量限定＞巾着ランチバッグ

ペコちゃん保冷剤

カップに大きくふたりの顔がデザインされた「ペコちゃん＆ポコちゃん ハッピーフレッシュパック」（1900円）も登場。

「ペコちゃん＆ポコちゃん ハッピーフレッシュパック」（1900円）

「ペコちゃん＆ポコちゃん ハッピーフレッシュパック」（1900円）

また対象商品を購入すると、全国31万枚限定で「コラボ限定ステッカー」がプレゼントされる。デザインは全4種類で、ランダムで1つが貰える。

コラボ限定ステッカー

コラボ限定ステッカー

コラボ限定ステッカー

コラボ限定ステッカー

サーティワンと「ペコちゃん」がコラボレーションした「PEKO with ICE CREAM」（ペコ ウィズ アイスクリーム）は、9月4日（木）から9月30日（火）まで。価格は税込み。