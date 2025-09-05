欧州株　プラス圏推移、前日ＮＹ株式市場の上昇を受けて
東京時間16:55現在
英ＦＴＳＥ100　 9238.72（+21.85　+0.24%）
独ＤＡＸ　　23832.63（+62.30　+0.26%）
仏ＣＡＣ40　 7716.80（+17.88　+0.23%）
スイスＳＭＩ　 12425.95（+42.48　+0.34%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間16:55現在
ダウ平均先物SEP 25月限　45717.00（+29.00　+0.06%）
Ｓ＆Ｐ500先物SEP 25月限　6523.75（+13.00　+0.20%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 25月限　23757.00（+89.00　+0.38%）