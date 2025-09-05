欧州株 プラス圏推移、前日ＮＹ株式市場の上昇を受けて
東京時間16:55現在
英ＦＴＳＥ100 9238.72（+21.85 +0.24%）
独ＤＡＸ 23832.63（+62.30 +0.26%）
仏ＣＡＣ40 7716.80（+17.88 +0.23%）
スイスＳＭＩ 12425.95（+42.48 +0.34%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間16:55現在
ダウ平均先物SEP 25月限 45717.00（+29.00 +0.06%）
Ｓ＆Ｐ500先物SEP 25月限 6523.75（+13.00 +0.20%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 25月限 23757.00（+89.00 +0.38%）
