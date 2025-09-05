「アイドルホースオーディション２０２５」の最終結果が９月５日、発表された。現役馬部門（投票数上位２頭がぬいぐるみ化）では、今年の宝塚記念を勝ったメイショウタバル（牡４歳、栗東・石橋守厩舎、父ゴールドシップ）が２万５３８２票でぬいぐるみ化を決めた。２位のガイアフォース（牡６歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父キタサンブラック）も２万４１５票でぬいぐるみ権を獲得した。

今年の安田記念は２着。２４年のフェブラリーＳでも２着と好走しつつもまだＧ１勝利はないガイアフォース。Ｘ上では「まじ感動すぎる」「ガイアフォースまた２着やんけ！」「夢が叶いました おめでとうガイアフォース」「ガイアフォースくんは黒い瞳うるうるで本当に顔がかわいい」「日に日に白さが増してるんだな」「ここでも２着なところがとってもガイアフォースだなって思いました」などの声があがっている。

これはファン投票で、まだぬいぐるみ化されていない馬をぬいぐるみにする企画。２１年から毎年実施されている。近年「推し活」が流行っている競馬ファンの間では大注目のイベントとなっている。８月１３日から２２日までが本選投票の対象となっていた。３位のアルナシーム（牡６歳、栗東・橋口慎介厩舎、父モーリス）は１万９８２１票を集めたが、今回は惜しくもぬいぐるみにはなれなかった。