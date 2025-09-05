大相撲秋場所（１４日初日・両国国技館）の新弟子検査が５日、国技館内で行われ、受検者３人全員が身長１６７センチ以上、体重６７キロ以上の体格基準を満たした。内臓検査の結果を待ち、初日に合格者が発表される。モンゴル出身のバトツェツェゲ・オチルサイハン（伊勢ケ浜）は１８５センチ、１５０キロでパス。背筋力検査では２４０キロをたたき出し「いよいよですね。楽しみ。頑張っていくしかない」と胸を高鳴らせた。

注目のオチルサイハンがデビューへ一歩を踏み出した。２０１８年春に来日し、神奈川・旭丘高を卒業後の２１年春に伊勢ケ浜部屋に入門。外国出身力士は原則１部屋１人の規定があるため、入門から４年半、部屋で稽古を積んできた。既に稽古場で関取衆をしのぐ強さを見せ、“史上最強の研修生”と称される２３歳は「稽古場は稽古場。やってみないと分からない」と謙虚に語った。

興行ビザ取得が順調に進めば、１１月の九州場所の前相撲で初土俵を踏む。目標は師匠の伊勢ケ浜親方（元横綱・照ノ富士）だという。記録的なスピード出世も期待されるが「けがをしないように、少しずつ上に上がっていけるように努力したい」と足元を見据えた。