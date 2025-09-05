◇大学ゴルフ 第2回パンパシフィック大学ゴルフスーパーリーグ by NIGITA 最終日（2025年9月5日 静岡県 グランフィールズCC＝男子7219ヤード、女子6164ヤード、いずれもパー71）

表彰式終了後、グランフィールズCCの杉山孝会長からジョージワシントン大のチャールズ・シャイノス・コーチにコースのティーマークが贈られた。

シャイノス・コーチはかつて勤務していたコースと大学のゴルフ場のティーマークを所持。初めて訪れた日本のコースのティーマークが鬼の形をしていたことに興味を持ち、コース側に購入を求めた。それを聞いた杉山会長の計らいで、無料でプレゼントされた。

鬼の形をしている「阿吽（あうん）の誕生鬼」のティーマークは、神社の入り口に配置されている「阿吽の狛犬」のように「神聖な場所を守る」という理由で置かれている。人間に外をもたらす鬼を排除し、人を守る鬼神の誕生を願って制作された。

シャイノス・コーチがもらったのは、右手で天を指している誕生鬼。「記念すべき初めての日本で、このようなティーマークをもらえてうれしい」と大喜びだった。