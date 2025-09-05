°Ö°ÂÉØºâÃÄ¤Îº¹¤·²¡¤µ¤¨·èÄê¡¡ÆüËÜ¤¬»ñ¶âµò½Ð¡¢´Ú¹ñÃÏºÛ
¡¡¡Ú¥½¥¦¥ë¶¦Æ±¡Û´Ú¹ñÃæÉô¤ÎÀ¶½£ÃÏºÛ¤¬ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ë¸µ½¾·³°Ö°ÂÉØ¤Î°äÂ²¤ËÂÐ¤¹¤ëÂ»³²Çå½þ¤òÌ¿¤¸¤¿³ÎÄêÈ½·è¤ò½ä¤ê¡¢¥½¥¦¥ëÃæ±ûÃÏºÛ¤¬8·î¡¢¤«¤Ä¤ÆÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬°Ö°ÂÉØÌäÂê²ò·è¤Î¤¿¤áµò½Ð¤·¤¿»ñ¶â¤ÇÀßÎ©¤µ¤ì¤¿´Ú¹ñ¤ÎºâÃÄ¤Î»ñ»ºº¹¤·²¡¤µ¤¨·èÄê¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£ÁÊ¾Ù´Ø·¸¼Ô¤¬5Æü¤Þ¤Ç¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¤¿¤ÀºâÃÄÂ¦¤Ï·èÄê¤Ë±þ¤¸¤º¡¢Ë¡Åª¤ÊÁè¤¤¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´Ú¹ñ¤Î¸µ°Ö°ÂÉØ¤é¤¬ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤òÁê¼ê¼è¤Ã¤¿ÁÊ¾Ù¤Ç¤ÏÂ¾¤Ë2·ï¤Î¸¶¹ð¾¡ÁÊ¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÇå½þ¤Ë±þ¤¸¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Â¾¤Î¸¶¹ð¤é¤âºâÃÄ»ñ¶â¤Îº¹¤·²¡¤µ¤¨¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡º¹¤·²¡¤µ¤¨·èÄê¤¬½Ð¤¿¤Î¤Ï¡¢°Ö°ÂÉØÌäÂê¤Î²ò·è¤ò³ÎÇ§¤·¤¿2015Ç¯¤ÎÆü´Ú¹ç°Õ¤ò¼õ¤±¡¢ÆüËÜ¤Îµò½Ð¶â¤Ë´ð¤Å¤¸µ°Ö°ÂÉØ¤é¤Ø¤Î¸½¶â»Ùµë¤òÃ´¤Ã¤¿¡ÖÏÂ²ò¡¦Ìþ¤ä¤·ºâÃÄ¡×¤Î»ñ»º¡£ºâÃÄ¤Ï°ìÉô¤Î¸µ°Ö°ÂÉØ¤Ë¸½¶â¼õ¤±¼è¤ê¤òµñ¤Þ¤ì¤¿¤Þ¤Þ19Ç¯¤Ë²ò»¶¤·¤¿¤¬¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤ÈË¡Åª¤Ë¤ÏÀ¶»»¤¬´°Î»¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¸¶¹ðÂ¦¤¬»ñ»ºº¹¤·²¡¤µ¤¨¤ò¿½ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸µ°Ö°ÂÉØ¤é¤¬ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤òÁÊ¤¨¤¿ÁÊ¾Ù¤Ç¤Ï21¡¢23Ç¯¤Ë¤â¸¶¹ð¾¡ÁÊÈ½·è¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£