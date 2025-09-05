水揚げ日本一を誇る宮城県気仙沼市のかつおの魅力を発信する「気仙沼旬かつお祭り」が、東京都内の鮮魚専門店や飲食店で開催されます。2025年9月12日（金）から10月31日（金）までの期間中、朝に水揚げされたばかりの新鮮なかつおが新幹線で当日輸送され、東京にいながら現地と同じ鮮度の刺身を味わうことができます（参加店により開催日が異なります）。このイベントは、単なる食のイベントにとどまらず、産地と首都圏を結ぶ新しい流通の仕組みづくりを目指す、画期的な取り組みです。

「水揚げ日本一」気仙沼港、なぜ気仙沼のかつおは「刺身で旨い」？

気仙沼 （写真:PIXTA）

気仙沼市は宮城県の最北端に位置し、三陸沖に面した港町です。「かつおといえば土佐や焼津」というイメージが根強い中で、28年連続で生鮮かつお水揚げ量日本一を誇る「かつおのまち」です。

市によると、紀州からかつお溜め釣り漁が伝わったのは1675年で、今年が350年の節目に当たります。2011年に発生した東日本大震災の甚大な被害から、わずか3カ月で第1船を迎え入れ、その年も日本一を維持したといいます。

気仙沼市の菅原市長は「産地の魅力とともに、新鮮で美味しいかつおを首都圏の皆様にお届けします」とコメントしています。

JR東日本の新幹線輸送サービス「はこビュン」を活用！

生鮮かつおの輸送に、JR東日本グループの荷物輸送サービス「はこビュン」を活用することで、通常の市場経由より約1日早く首都圏に届ける見込みだということです。鮮度が落ちやすいかつおについて、漁獲から店頭までの工程を見える化し、最適な流通づくりにつなげたい考えです。（はこビュンによる産地からの当日輸送は、9月12日(金)、15日(月・祝)、19日(金)、22日(月)の実施で、sakana bacca6店舗で販売される予定です。水揚げ状況により中止となる場合があります。）

気仙沼のかつおが味わえる 参加飲食店一覧

飲食店ではかつおを使った限定メニューの提供を予定しており、実施予定日は以下の通りです。

・人形町 あいしてます人形町店 ：9月12日(金)〜25日(木)

・六本木 0831 ：10月16日(木)〜31日(金)

・恵比寿 活魚料理 魚竹 ：9月12日(金)〜25日(木)

・池袋 酒バルguigui ：10月1日(水)〜18日(土)

・虎ノ門ヒルズ 鯨の胃袋 ：9月12日(金)〜10月31日(金)

・有楽町 銀座 独楽 ：9月25日(木)〜10月10日(金）

・大手町 さかなさま大手町店 ：9月16日(火)〜26日(金)

・竹芝 さかなさま浜松町店 ：9月12日(金)〜9月30日(火)

・霞が関 さかなさま日比谷 ：ランチ9月17日(水)〜10月31日(金)、ディナー9月12日(金)〜9月30日(火

・虎ノ門ヒルズ テツ虎 ： 9月16日(火)〜9月30日(火)

・六本木 弥勒食堂 ： 実施日未定

・恵比寿 門 ： 実施日未定

・渋谷 わたら瀬 ：ランチのみ9月15日(月・祝)〜10月2日(木)・土日はランチ営業定休日

変更の可能性がありますので、Webなどでご確認ください。

参加小売店、sakana bacca・山助

sakana bacca

・sakana bacca(サカナバッカ)」6店舗（中目黒店、都立大学店、中延店、五反田店、グランスタ東京店、グランスタ丸の内店）

・「山助」2店舗（銀座店、浅草店）

各小売店舗での実施日程は、Webなどでご確認ください。

水揚げ日本一を誇る気仙沼のかつおを都内で楽しめる「気仙沼旬かつお祭り」は、9月12日（金）から10月31日（金）までの期間限定開催です。刺身で食べるのが基本という、現地気仙沼と同じ鮮度のかつおを、都内で楽しむことができる取り組みです。歴史と伝統が息づく気仙沼の旬の味覚を、この機会にぜひ堪能してみてはいかがでしょうか。

（写真：JR東日本、PIXTA）

（鉄道ニュースや、旅行や観光に役立つ情報をお届け！鉄道チャンネル）