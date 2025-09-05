リサとガスパールと一緒にパリのカフェ気分。ロッテから贅沢な「生チョコパイ＜ガトー・オ・ショコラ＞」が9月12日発売！
とびきりキュートなパリの住人「リサとガスパール」、この秋ロッテの「生 チョコパイ」シリーズとコラボレーション！リサガスパッケージの「生チョコパイ＜ガトー・オ・ショコラ＞」(想定小売価格200円前後)が2025年9月12日(金)に発売される。
【画像】ほかのパッケージデザインをチェック！
■家事や仕事の合間に、パリのカフェ気分でご褒美タイム
ガトー・オ・ショコラといえば、フランス語で「チョコレートのケーキ」を意味する濃厚な焼き菓子。チョコレート好きにはたまらない、まさにフランスを代表するデザートのひとつだ。
その本格的な味わいを、袋を開けてそのまま食べられる手軽さで実現したのが今回の新商品。しっとりとした柔らかなチョコケーキ生地に、独自開発のチルドチョコクリームをたっぷりサンドし、パリッとしたチョコレートでコーティング。この贅沢な3層構造が、まるでパリの街角のカフェで味わうような至福のひとときを演出してくれる。
忙しい毎日のなかで、ほっとひと息つきたいとき。家事の合間や仕事の休憩時間に、カフェに行く時間はないけれど、本格的なケーキを味わいたい。そんな願いを叶えてくれる、まさに“ワンハンドのご褒美スイーツ”なのだ。
■思わず集めたくなる全4種類のパッケージ
パッケージを彩るのは、パリの街角を背景にしたリサとガスパールのかわいいイラストたち。全部で4種類のデザインが用意されており、どれに出合えるかは売場でのお楽しみ。
生チョコパイを持っているふたりの姿や、自転車で街を駆け抜ける様子、カラフルな風船を持っておすまししているシーンなど、どれもフランスの雰囲気たっぷり。思わず全種類集めたくなってしまうかわいさだ。
「生チョコパイ＜ガトー・オ・ショコラ＞」は、2025年9月12日(金)より全国のスーパー・ドラッグストアで発売予定。涼しくなってきた秋の午後、温かい紅茶やコーヒーと一緒に楽しみたい。リサとガスパールと一緒に、おうちでパリのカフェ気分を味わってみてはいかが。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Anne Gutman ＆ Georg Hallensleben / Hachette Livre
【画像】ほかのパッケージデザインをチェック！
■家事や仕事の合間に、パリのカフェ気分でご褒美タイム
ガトー・オ・ショコラといえば、フランス語で「チョコレートのケーキ」を意味する濃厚な焼き菓子。チョコレート好きにはたまらない、まさにフランスを代表するデザートのひとつだ。
その本格的な味わいを、袋を開けてそのまま食べられる手軽さで実現したのが今回の新商品。しっとりとした柔らかなチョコケーキ生地に、独自開発のチルドチョコクリームをたっぷりサンドし、パリッとしたチョコレートでコーティング。この贅沢な3層構造が、まるでパリの街角のカフェで味わうような至福のひとときを演出してくれる。
忙しい毎日のなかで、ほっとひと息つきたいとき。家事の合間や仕事の休憩時間に、カフェに行く時間はないけれど、本格的なケーキを味わいたい。そんな願いを叶えてくれる、まさに“ワンハンドのご褒美スイーツ”なのだ。
■思わず集めたくなる全4種類のパッケージ
パッケージを彩るのは、パリの街角を背景にしたリサとガスパールのかわいいイラストたち。全部で4種類のデザインが用意されており、どれに出合えるかは売場でのお楽しみ。
生チョコパイを持っているふたりの姿や、自転車で街を駆け抜ける様子、カラフルな風船を持っておすまししているシーンなど、どれもフランスの雰囲気たっぷり。思わず全種類集めたくなってしまうかわいさだ。
「生チョコパイ＜ガトー・オ・ショコラ＞」は、2025年9月12日(金)より全国のスーパー・ドラッグストアで発売予定。涼しくなってきた秋の午後、温かい紅茶やコーヒーと一緒に楽しみたい。リサとガスパールと一緒に、おうちでパリのカフェ気分を味わってみてはいかが。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Anne Gutman ＆ Georg Hallensleben / Hachette Livre