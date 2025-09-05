ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

木目調の薬味トレーで、見た目も味もワンランク上【グリーンハウス】のそうめん流し器がAmazonに登場!

1


グリーンハウスの流しそうめん器は、家族や友人と盛り上がれる、手軽で楽しい流しそうめん器。組み立てが簡単で、すぐに使える設計。お手入れもラクなので、おうち時間にも最適。

※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。

→【アイテム詳細を見る】

2


乾電池式のコードレス仕様で、バルコニーやキャンプ、パーティーなどのアウトドアシーンにも気軽に持ち出せる。電源を気にせず、どこでも涼やかな食卓を演出できる。

→【アイテム詳細を見る】

3


取り外し可能な薬味トレーは、木目調のデザインで見た目もおしゃれ。盛り付けがしやすく、味のアレンジも自由自在。そうめんだけでなく、冷やしうどんやフルーツ流しなど、使い方次第で楽しみ方が広がる。

→【アイテム詳細を見る】

4


夏のひとときを、涼しさと笑顔で彩る流しそうめん器。家族団らんや友人との集まりに、ひと味違う演出を加えるアイテム。