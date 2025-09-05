水上恒司×山下美月×Snow Man宮舘涼太出演映画『火喰鳥を、喰う』ロング予告＆新カット公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

主演に水上恒司、ヒロインに山下美月を迎え、Snow Manの宮舘涼太の出演も発表された、原浩による第40回横溝正史ミステリ＆ホラー大賞受賞作を実写映画化した映画『火喰鳥を、喰う』（10月3日公開）のロング予告＆新カットが公開となった。

■怒涛の衝撃的展開を予感させるロング予告

映像の冒頭で映し出されるのは、久喜夫妻（水上恒司と山下美月）の元に届けられた先祖・貞市のものだという古い日記。「ヒクイドリ、クイタイ」と綴られた日記からは凄まじい生への執着を感じ取れるが、この日記を手にした関係者は心神喪失、または忽然と姿を消すなど、雄司（水上恒司）と夕里子（山下美月）の周りでは次々と不可解な現象が起こり始める。

この“怪異”の正体を探るため、夕里子と旧知の仲だという超常現象専門家・北斗総一郎（宮舘涼太）の元を訪ねる一同。北斗によるとこの日記は「掛け値なしのブラックホール級」と説明、「我々がいる現実ともうひとつの現実の生存競争」だと続け、さらに「夕里子もそれを感じ取っているはず」と予期せぬひと言が…。そんな北斗の言葉を裏付けるかのように、貞市の生への執着が現実を侵食し、雄司らの現実は徐々に、しかし確実に変容していく。

映像では北斗の言葉に動揺し、雄司との間で揺れ動く夕里子や、「北斗総一郎を信じるな」と忠告する夕里子の弟・亮（豊田裕大）、ところが次のシーンで夕里子は「私に弟なんていない」と不可解なひと言を呟く。そして雄司に「お前、邪魔なんだよ」と北斗が言い放ち、激しくつかみ合うふたりの姿も。

死んだ者と生きる者、それぞれの執着がぶつかり合い、物語は想像を超えた結末へ。先読み不能な怒涛の展開に緊張が走る予告映像に仕上がった。

■言い知れぬ不安を煽る新カットも一挙公開！

頻発する“怪異”の謎を探るべく、超常現象専門家・北斗の元を訪れた久喜夫妻と亮、そして新聞記者の与沢（森田望智）らの様子を切り取ったカットでは、熱い視線を送る北斗から目を背け、意味深な表情を浮かべる夕里子の姿が。

さらに、合わせて公開された謎だらけのカットには、いくつもの違和感が残されている。不気味に微笑む貞市の写真、こちらを見つめる少女の姿、雄司に忍び寄る何者かの影…。言い知れぬ不安を煽り、気持ちの悪い後味を残しているが、これらが意味するものとはいったい…？ ぜひ劇場で、その謎を解き明かそう。

■【画像】映画『火喰鳥を、喰う』新場面写真

■久留米市鳥類センターのヒクイドリが宣伝隊鳥に就任！ ヒクイドリの名前を大募集する命名キャンペーンを実施

本作の“もうひとつの主役”と言っても過言ではないのが、映画のタイトルにもなっている“ヒクイドリ”。本作の公開がいよいよあと1ヵ月に迫るなか、福岡県久留米市にある動物園・久留米市鳥類センターとまさかのコラボが実現。

久留米市鳥類センターといえば、約80種420点もの鳥類が暮らすユニークな動物園として知られているが、今回のコラボ企画では動物園で実際に飼われているヒクイドリ（メス・40歳）が本作の宣伝隊鳥に就任。さらに、ヒクイドリの名前を一般公募することが決定した。

本企画の始動にあたり、久留米市鳥類センター・安納園長は「映画の宣伝隊鳥としてヒクイドリが注目されることで、これまで動物園やヒクイドリをご存じなかった方にも興味を持っていただけるきっかけになると考えております。そして来園者の皆さまがつながることで、“自分が関わった動物”として、より深い愛着や関心を抱いていただけるのではないかと期待しています」と期待するコメントを寄せている。

名前の選定には安納園長に加え、主演の水上恒司、山下美月も参加し、命名される予定だ。名付け親に選ばれたユーザーには、旅行券5万円分、さらに参加賞として、ヒクイドリ君ぬいぐるみなど映画オリジナルの“ヒクイドリ”グッズが応募者全員の中から抽選でプレゼントされる。

ヒクイドリの名前募集は、9月5日～10月2日まで、映画公式サイトおよび映画公式SNSにて実施予定。“ヒクイドリを、ナヅケタイ”人は、ぜひチェックを。

■写真投稿キャンペーンも決定！

また、併せてヒクイドリと一緒に撮影した写真の投稿キャンペーンも実施決定。久留米市鳥類センターで飼育されているヒクイドリと一緒に撮影した写真を指定のハッシュタグ「#ヒクイドリを見た」を添えてSNSで投稿し、その画面を園内スタッフに提示すると、先着1,000名に本作と鳥類センターのコラボステッカーがプレゼントされる。

■【動画】映画『火喰鳥を、喰う』ロング予告

■映画情報

『火喰鳥を、喰う』

10月3日（金）全国公開

出演：水上恒司、山下美月、森田望智、吉澤健、豊田裕大、麻生祐未／宮舘涼太（Snow Man）

監督：本木克英

脚本：林民夫

原作：原浩『火喰鳥を、喰う』（角川ホラー文庫刊）

配給：KADOKAWA、ギャガ

(C)2025「火喰鳥を、喰う」製作委員会

■関連リンク

映画『火喰鳥を、喰う』×久留米市鳥類センター お名前募集キャンペーン 詳細はこちら

https://gaga.ne.jp/hikuidori/namecampaign/

映画『火喰鳥を、喰う』作品サイト

https://gaga.ne.jp/hikuidori/