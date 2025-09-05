「高卒プロがベスト」流経大柏の“鉄人”に一切の迷いなし。来季の水戸加入が内定「ここでプレーしたいと強く思いました」
『鉄人』が高卒でプロになる。J２の水戸ホーリーホックは９月５日、島谷義進（流通経済大柏）の2026年からの加入内定を発表した。
ボランチでプレーする島谷の特長は、ずば抜けた心肺機能と予測、アジリティを駆使した鋭いボール奪取力にある。90分間、常に頭をフル稼働させて、ボールの出どころ、相手が狙っているスペースやポイント、ボールが動くなかでの相手の動きを把握し、ポジショニングを細かく修正。「自分の判断の遅れがチームの命取りとなる」と瞬時に判断して前に出たり、スペースを埋めたり、的確な守備を実行する。奪ってからも、シンプルに繋ぐところと運ぶところのツボも心得ている。
昨年の主戦場は、プリンスリーグ関東２部に所属するセカンドチームだった。プレミアEAST出場はわずか４試合で、準優勝で終えた選手権でも３試合に出場するが、プレータイムは32分に留まり、国立のピッチを踏めたのも数分だった。
だが、セカンドチームでは「来年のためだ」と榎本雅大監督にキャプテンに任命されるなど、周りの信頼は厚かった。裏を返せば、今年は欠かせない存在になると分かっていたからこそ、短い時間ではあるがトップチームで出場を得ていたとも言える。
「僕は人より周りに言葉で伝えられると思っていますし、自分のプレーでチームに活気をもたらせると思っています。だからこそ、どのカテゴリーでもリーダーシップを持つことを意識していましたし、今年もキャプテンを引き受けました」
今年のチームは島谷をアンカーに置く【４−１−３−２】を採用。「この布陣ができるのも、義進がいるから」と榎本監督が絶大な信頼を寄せているように、彼の驚異的な運動量と頭脳的なプレーに支えられ、186センチの大藤颯太と、抜群のスプリントとキープ力を誇る金子琉久の２トップ、トップ下に入る上田哲郎、昇純希、オゲデベ有規らが自慢の攻撃力をフルに発揮できている。
プレミアEAST前期で、流通経済大柏はリーグ最多の25ゴール、リーグ最小の11失点を記録。インターハイでは準決勝で大津にPK戦負けを喫したが、全試合で無失点。そんなチームのキャプテンとして、アンカーとしての責務を全うし続けている島谷をJクラブが放っておくわけがなかった。
インターハイ後に水戸を含む、J２の２クラブの練習に参加。そこでも安定したパフォーマンスを見せ、すぐに水戸からオファーが届いた。
「僕はどちらかと言うと、より厳しい環境に身を置く方が絶対に成長できるタイプ。安定を取って大学に行くのではなく、早くプロの世界に飛び込んで、そこで揉まれて成長して、いち早く海外に行くためには、高卒プロがベストだと思っていました」
すでに覚悟が固まっていた島谷には一切の迷いがなかった。
「水戸は若い選手、運動量が多い選手が多い。そのうえで奪い返しのスピードだったり、ブロックを引くスピードと判断だったり、戦術の一個一個がとても徹底されていたので、ここでプレーしたいと強く思いました」
水戸は現在、J２リーグで首位に立っている。就任２年目の森直樹監督のもと、明確な守備アプローチから、ボールを奪ってからテンポの良いパス回しとスペースへの飛び出しで一気に切り崩してくサッカーの質は非常に高い。ボランチには豊富な運動量と高い守備能力に加え、奪ってからの攻撃の組み立ての関わりも求められる。
「ブロックを引いた時は、内側に入ってきた相手に対して強く行ける自分の武器を発揮したいですし、奪ってからのショートカウンターでも自分の運度量を活かして、ゴール前で脅威となる選手になりたいです」と、すでに具体的なプレーイメージも描いている。
基準を知り、物差しもできた。だが、その前に流通経済大柏のキャプテンとしてやらなければならないことがある。
「どこでもチームの勝利のためにやるのみです。プレミア後期では、どのチームにも負けないチームにして、もちろん優勝を狙います。選手権も千葉を突破して、昨年の雪辱を果たしたい。そのためには、自分が管理するスペースは絶対に相手に突破されちゃいけないし、精神的にもチームをまとめ上げないといけない。チームとして90分間、絶対に集中を切らさないというところは、自分が声を出して最後までやり抜きたいです」
高校サッカーへのモチベーションはより高まった。一人で何役もこなす鉄人は、最後の半年を変わらぬ姿勢で走り抜く。
取材・文●安藤隆人（サッカージャーナリスト）
