¡ÚÂç³Ø¥´¥ë¥Õ¡Û¸Ä¿ÍÀï½éVÅìËÌÊ¡»ãÂç¡¦ÅÄÂ¼·³ÇÏ¡ÖÆüËÜ¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¥í¡¼¥¢¥Þ¤ò³Í¤ê¤¿¤¤¡×¼¡¤Ê¤ëÉ¸Åª¤Ë¾È½à
¡¡¡þÂç³Ø¥´¥ë¥Õ¡¡Âè2²ó¥Ñ¥ó¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯Âç³Ø¥´¥ë¥Õ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ê¡¼¥°¡¡by¡¡NIGITA¡¡ºÇ½ªÆü¡Ê2025Ç¯9·î5Æü¡¡ÀÅ²¬¸©¡¡¥°¥é¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ºCC¡áÃË»Ò7219¥ä¡¼¥É¡¢½÷»Ò6164¥ä¡¼¥É¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥Ñ¡¼71¡Ë
¡¡ÂæÉ÷ÀÜ¶á¤ËÈ¼¤¦¥³¡¼¥¹¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤Î¤¿¤áÃæ»ß¤È¤Ê¤ê¡¢¶¥µ»¤Ï54¥Û¡¼¥ë¤«¤é36¥Û¡¼¥ë¤ËÃ»½Ì¤µ¤ì¤¿¡£ÃË½÷¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÇÁè¤¦¸Ä¿ÍÀï¤Ï¡¢ÃË»Ò¤ÎÅÄÂ¼·³ÇÏ¡ÊÅìËÌÊ¡»ãÂç3Ç¯¡Ë¤¬ÄÌ»»13¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÎÆüËÜ³ØÀ¸°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¸Ä¿ÍÀï¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÅÄÂ¼¤Ï¡Ö¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¸Ä¿ÍÀï¤ò³Í¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡£¥Ô¥ó¥Á¤Ï2Æü´Ö¤Ç2¥Û¡¼¥ë¤¯¤é¤¤¡£¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¤Ê¤¤¥´¥ë¥Õ¤¬¤Ç¤¤¿¡£¼«¿®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡×¤ÈËþÂ¤½¤¦¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡°¦É²¸©½Ð¿È¤Ç¹áÀîÀ¾¤«¤é¡ÖÎý½¬´Ä¶¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Ê¡»ãÂç¤Ç°ìÈÖ¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×¤ÈÅìËÌÊ¡»ãÂç¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£1¥á¡¼¥È¥ë66¡¢68¥¥í¤Î¤¬¤Ã¤Á¤ê¤·¤¿ÂÎ³Ê¤ÇÊ¿¶ÑÈôµ÷Î¥¤Ï270¥ä¡¼¥É¡£Àµ³Î¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤¬Éð´ï¤ÎÍË¾³ô¤Ï¡ÖÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Ç°ìÈÖ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤«¤éÀ¤³¦¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¤«¤é³¤³°¤ËÈô¤Ó½Ð¤¹Ì¤Íè¤ò»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Íè½µ¤ÏÆüËÜ¥ª¡¼¥×¥óºÇ½ªÍ½Áª¤Ë½Ð¾ìÍ½Äê¡£ÊÆ¥Ä¥¢¡¼¡¢¥Ù¥¤¥«¥ì¥ó¥È¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÎÍ½Áª²ñ¤Ë¤â¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Öº£²ó¤Î¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤òÀ¸¤«¤·¤ÆÄÌ²á¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡£2¤Ä¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¥í¡¼¥¢¥Þ¤ò³Í¤ê¤¿¤¤¡×¤È¼¡¤Ê¤ëÉ¸Åª¤Ë¾È½à¤òÄê¤á¤¿¡£