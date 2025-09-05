ピアニストの清塚信也氏（42）が5日、自身のインスタグラムを更新。「事務所のボス」とのショットを公開し、反響が集まっている。

4日の横浜公演から「47都道府県ツアー」が始まり、「#47都道府県ツアー みなとみらいから出航！」と報告。そして「我が事務所のボスが応援に駆けつけてくれました」と花束を持つ自身と俳優・小栗旬との2ショットを投稿した。

清塚氏は、小栗が社長を務める芸能事務所「トライストーン・エンタテイメント」に所属している。「同い年の大切な友人ながら、『背中で見せる』ということを常に実行している漢で、尊敬もしている。彼についていくという俳優がどれほどいることか！」と信頼と尊敬の念を明かし、「#小栗旬 旬がBOSSで良かった」とつづった。

公演については「前半はクラシック 今回は有名曲だけでなく、一歩踏み込んだ曲も！本格派を楽しませてみせるぜ」「後半は色々なジャンルの音楽を」と説明し、「トークも音楽も沢山聴いてくれてありがとう！」とメッセージを送った。

フォロワーからは「ツアー初日おめでとうございました」「もしかして開演前のあれ、生オグリでしたか？」「とても楽しかったです、心も脳も癒されました」「素敵なBOSSや後輩の方々もいらっしゃり、華やかなスタートとなりましたね」「小栗旬さんが！紫のキレイなお花ですね 清塚さん紫がよくお似合いですね」などのコメントが届いている。