¡¡¥é¥°¥Ó¡¼¤Î¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥«¥Ã¥×¡ÊPNC¡Ë¤ÇÊÆ¹ñ±óÀ¬Ãæ¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ï4Æü¡¢ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥µ¥¯¥é¥á¥ó¥È¤Ç6Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë1¼¡¥ê¡¼¥°BÁÈ¤ÎÊÆ¹ñÂåÉ½Àï¤ÎÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÈ¯É½¤·¡¢½éÀï¤Ç2¥È¥é¥¤¤ò·è¤á¤¿WTBÀÐÅÄ¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤äSHÊ¡ÅÄ¡ÊÅìµþSG¡Ë¤é¤¬ÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¡¡57¡½15¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¥«¥Ê¥ÀÂåÉ½Àï¤«¤éÀèÈ¯3¿Í¤òÊÑ¹¹¤·¡¢Ê¡ÅÄ¤ÎÂ¾¤Ë¥×¥í¥Ã¥×¾®ÎÓ¸¡ÊÅìµþSG¡Ë¤ÈWTBÄ¹ÅÄ¡Êºë¶Ì¡Ë¤âÆþ¤Ã¤¿¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¤¿¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¡¦¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö½ÅÍ×¤Ê»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤ÏÆüËÜ¤ò¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÌÌ¤Ç°µÅÝ¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤½¤¦¤Ï¤µ¤»¤Ê¤¤¡×¤È¼«¿®¤ò¼¨¤·¤¿¡£