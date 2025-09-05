黒澤明の名作をA24×Appleで再解釈した映画『天国と地獄 Highest 2 Lowest』配信開始
デンゼル・ワシントンとスパイク・リー監督が5度目のタッグで贈るApple Original Films『天国と地獄 Highest 2 Lowest』が、Apple TV＋にて本日9月5日より配信開始となった。
【写真】デンゼル・ワシントン主演『天国と地獄 Highest 2 Lowest』場面写真
今注目の映画製作・配給会社A24が黒澤明の名作『天国と地獄』を再解釈して映画化された本作は、人間の本質が浮き彫りとなる究極の心理サスペンス。名優デンゼル・ワシントンと巨匠スパイク・リーの約20年ぶり5度目のタッグが実現した。
共演には、『THE BATMAN−ザ・バットマン−』のジェフリー・ライト、『ゴッドファーザー・オブ・ハーレム』のイルフェネシュ・ハデラら豪華キャストに加え、本作の音楽も務める新進気鋭のラッパーのエイサップ・ロッキー、最注目の新生代ラッパーのアイス・スパイスらが名を連ねる。
キング（デンゼル・ワシントン）は、ニューヨークで数少ない成功を手にした、“業界一の耳”を持つ音楽プロデューサー。そんな彼の元に突如かかってきた一本の電話――。それは、息子を誘拐したという犯人からだった。要求された身代金は、なんと1750万ドル（約26億円）。愛する我が子に掛けられた、巨額の身代金。この事件が、やがてキングに思わぬ究極の選択を強いることとなる…。
Apple Original Films『天国と地獄 Highest 2 Lowest』は、Apple TV＋にて配信中。
