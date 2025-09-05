高橋藍ら“SV.LEAGUE MEN”を追った初のドキュメンタリー映画、入場者プレゼント決定！ 大谷亮平、渡邊渚らの推薦コメント到着
9月12日公開のバレーボール「大同生命SV.LEAGUE MEN」の激動の初年度を追った初のドキュメンタリー映画『Awesome SVリーグを闘った四人の記録』より、3週連続で入場者プレゼントが配布されることが決定。さらに大谷亮平、渡邊渚ら各界バレーボールファンより推薦コメントが到着した。
【写真】高橋藍、関田誠大、西田有志、柳田将洋のさまざまな姿を収めた『Awesome SVリーグを闘った四人の記録』場面写真ギャラリー
2024年10月、新たに誕生したバレーボール日本国内リーグ「大同生命SV.LEAGUE」。全国からWOMEN14チーム、MEN10チームが参加し、群雄割拠の中で熱い火花を散らしてきた。本作ではSV.LEAGUE MENの中から、シーズンを通してさまざまな場所で活躍を見せた、高橋藍（サントリーサンバーズ大阪）、関田誠大（ジェイテクトSTINGS愛知 ※2024-2025シーズン当時）、西田有志（大阪ブルテオン）、柳田将洋（東京グレートベアーズ）の4選手に独占インタビューを敢行。レギュラーシーズンを勝ち上がり進んだチャンピオンシップでの試合を中心に、し烈な戦いのさなかに感じていた苦悩など秘めた心境が語られる。
そして、貴重なプライベートの時間にもカメラが潜入。思い思いのスタイルでリフレッシュする彼らは、来る次シーズンに向けて何を思うのか―。激闘の裏に隠された、素顔と本音に迫る。激戦の日々を振り返る選手たちの「Awesome（＝最高！／かっこいい！／やばい！）」な一面を捉えた貴重映像に期待が高まる。
このたび、入場者プレゼントの詳細が決定。9月12日の公開日より3週にわたり、週替わりで数量限定の特典が配布される（一部劇場を除く／数量限定、なくなり次第終了）。
9月12日からの第1週目は、4選手のシーズン中における激闘の一コマやオフショットをデザインしたステッカー（全3種ランダム）。続く9月19日からの第2週目には、劇中の印象的な場面を切り取った、しおりとしても活用できるフィルム風フォトシート（全3種ランダム）。
締めくくりとなる9月26日からの第3週目には、本作の名場面をコラージュした豪華アザービジュアルを使用したクリアファイル（全1種）を配布。いずれもここでしか手に入らない数量限定のオリジナルグッズとなっている（特典の配布開始時期は劇場により異なる場合あり）。詳細は公式HPにて。
さらに、本作を一足早く鑑賞した各界著名人から、熱い推薦コメントが届けられた。
名門清風高校バレー部でキャプテンを務めた俳優・大谷亮平、バレー経験を生かし、J SPORTSオンデマンド「SVリーグ2024‐25シーズンレビュー」でMCを務め、さらにはパリ五輪の現地観戦も行うなど生粋のバレーファンとして知られるタレント・渡邊渚のコメントが到着。
「最高峰の戦いがコート上で繰り広げられていて、思わず見入ってしまった」と熱く語る俳優・中沢元紀、高校時代までバレーボールに打ち込み、中学時代には大分県選抜に選ばれるほどの腕前を持つ俳優・夏生大湖といった注目の若手からもコメントが寄せられている。
さらには文藝春秋が発行するスポーツ総合雑誌「Number」編集部も本作に賛辞を寄せた。それぞれが選手たちの姿に胸を熱くし、次なるシーズンへの期待を語っている。
映画『Awesome SVリーグを闘った四人の記録』は、9月12日より3週間限定で劇場公開。
※高橋藍の「高」は「はしごだか」が正式表記。
著名人のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■大谷亮平（俳優）
SVリーグを戦う熱い姿の中にオフの穏やかな姿もバランス良く織り込まれ心地良く鑑賞できました。一人一人の様々な想いがじっくり聞けて彼らのこの先のバレー人生がより楽しみになる、そんな作品でした。
■中沢元紀（俳優）
僕も注目しているSVリーグ。高さや速さ、そして迫力――その全てが最高峰の戦いがコート上で繰り広げられていて、思わず見入ってしまいました。それぞれの立場でのプロとしての意識、選手たちの裏側まで覗くことができる作品でした。
■夏生大湖（俳優）
ついに始まったSVリーグ。全バレーボーラーが望んだこの戦いで胸が熱く、心が躍りました。日本から世界最高峰のリーグへ、強い希望と高揚が止まりません！
■「Number」編集部
選手と観客の心臓の鼓動が聞こえるようだ。心を震わせたあの一打を思い出し、新シーズンの開幕が待ち遠しい！コートを離れた瞬間に始まるもうひとつの物語からも目が離せない。
■渡邊渚（タレント）
SVリーグの激闘の裏側や、流れを変えるワンプレーに込められた意図を詳細に描いたドキュメンタリー。ポジションもタイプも違う4人に共通するものとは...？ 貴重なプライベートも垣間見られる、バレーボールファン必見の映画です！
