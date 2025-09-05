°²ÅÄ°¦ºÚ¡¢²¬ÅÄ¾À¸¡¢ºÙÅÄ¼é´ÆÆÄ¤¬´î¤Ó¤ÎÀ¼¡¡¡Ø²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡Ù¤¬¥ô¥§¥Í¥Á¥¢¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç³åºÓ¡ª
¡¡Âè82²ó¥ô¥§¥Í¥Á¥¢¹ñºÝ±Ç²èº×¡Ö¥¢¥¦¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óÉôÌç¡×Áª½Ð¤µ¤ì¤¿ºÙÅÄ¼éºÇ¿·ºî¡Ø²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡Ù¡Ê±ÑÂê¡§Scarlet¡Ë¤Î¸ø¼°¾å±Ç¤¬¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö9·î4Æü¤Ë±Ç²èº×¤Î¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ñ¥é¥Ã¥Ä¥©¡¦¥Ç¥ë¡¦¥·¥Í¥Þ¡×¤Ë¤¢¤ë¡ÖSala Grande¡Ê¥µ¥é¡¦¥°¥é¥ó¥Ç¡Ë¡×¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£¾å±Ç¤ËÀèÎ©¤Á¡¢Æ±±Ç²èº×½é»²²Ã¤È¤Ê¤ëºÙÅÄ´ÆÆÄ¡¢°²ÅÄ°¦ºÚ¡¢²¬ÅÄ¾À¸¤¬¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°²ÅÄ°¦ºÚ¡¢¥Ö¥ë¡¼¤Î¥ï¥ó¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥É¥ì¥¹¤ÇÅÐ¾ì¡ª¡¡¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ÎÍÍ»Ò
¡¡ËÜºî¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¡ÈÀ¸¤¤ë¡É¡£¡Ö¿Í¤Ï²¿¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤¤ë¤Î¤«¤òÌä¤¦¡¢¹üÂÀ¤ÊÎÏ¶¯¤¤±Ç²è¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡£º£¡¢¤³¤ÎÂç¤¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤ò¡¢´ÑµÒ¤È°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ºÙÅÄ´ÆÆÄ¤ÎÁÛ¤¤¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿ËÜºî¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î²¦½÷¡¦¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤¬Éã¤ÎÉü½²¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¤â¡¢»à¼Ô¤Î¹ñ¤ÇºÆ¤Ó¡¢½ÉÅ¨¤ËÉü½²¤ò²Ì¤¿¤½¤¦¤È¤¹¤ëÊª¸ì¤À¡£¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤ÎÀ¼¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢°²ÅÄ°¦ºÚ¡£¤½¤·¤Æ¡¢°²ÅÄ±é¤¸¤ë¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤È¶¦¤ËÎ¹¤ò¤¹¤ë¸½Âå¤ÎÆüËÜ¿Í´Ç¸î»Õ¡¦À»¡Ê¤Ò¤¸¤ê¡Ë¤ò²¬ÅÄ¾À¸¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡°²ÅÄ¤ÏÆüÃæ¤Î¥Õ¥©¥È¥³¡¼¥ë¤ä¥×¥ì¥¹¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤«¤éÁõ¤¤¤ò¿·¤¿¤Ë¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ö¥ë¡¼¤Î¥ï¥ó¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥É¥ì¥¹¤ò¡¢²¬ÅÄ¤Ï¶ß¤«¤é¿þ¤Ë¤«¤±¤Æ¥é¥áÀ¸ÃÏ¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¡¢¾¯¤·Í·¤Ó¿´¤Î¤¢¤ë¥ª¡¼¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥¿¥¥·¡¼¥É¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤¡¢¥ê¥à¥ì¥¹¥°¥é¥¹»Ñ¤Ç¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ËÅÐ¾ì¡£¤³¤³¤Ç¤â¥Õ¥©¥È¥³¡¼¥ëÆ±ÍÍ¡¢Â¿¤¯¤Î³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤¬ÀÚ¤é¤ì¡¢3¿Í¤Ï¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤Ë¤³¤ä¤«¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸½ÃÏ¼èºà¤ËÍè¤¿ÆüËÜÇÞÂÎ¤ä¡¢³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²ñ¾ì¤ËµÍ¤á³Ý¤±¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢±Ñ¸ìÈÇ¤ÎËÜºî¤Î¥Á¥é¥·¡¢ºÙÅÄ´ÆÆÄ¤Î²áµîºî¤Î½ñÀÒ¤ä¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ë¥µ¥¤¥ó¤äµÇ°»£±Æ¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤È²÷¤¯±þ¤¸¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥ô¥§¥Í¥Á¥¢¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¤Î¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³Ú¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤òÊâ¤¤¤¿´¶ÁÛ¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È°²ÅÄ¤Ï¡¢¡ÖºîÉÊ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤äÀ»¤ä´ÆÆÄ¤Î¼Ì¿¿¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¥µ¥¤¥ó¤ò¤ª´ê¤¤¤µ¤ì¤ëÊý¤â¤¤¤Æ¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤¬´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¡¢²¬ÅÄ¤Ï¡Ö±Ç²è¤ò°¦¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿´¤«¤é±Ç²è¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë´Ø¤ï¤ì¤ë»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤éÊâ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤½¤Î¾ì¤ËÎ©¤Á²ñ¤¨¤¿´î¤Ó¤ò³ú¤ß¤·¤á¤¿¡£
¡¡¸ø¼°¾å±Ç²ñ¾ì¤È¤Ê¤ë¡ÖSala Grande¡Ê¥µ¥é¡¦¥°¥é¥ó¥Ç¡Ë¡×¤Î1032ÀÊ¤Ï¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯Çä³«»Ï¸å¤ï¤º¤«20Ê¬´Ö¤Ç´°Çä¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤Î»öÂÖ¤Ë¡£¥Á¥±¥Ã¥ÈÁèÃ¥Àï¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿ÃË½÷Ìä¤ï¤ºÉý¹¤¤Ç¯ÎðÁØ¤Î´ÑµÒ¤¬¡¢ºÙÅÄ¼é´ÆÆÄºÇ¿·ºî¤òÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë²ñ¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡À¤³¦Ãæ¤¬ÂÔ¤ÁË¾¤ó¤À¡Ø²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡Ù¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢¾å±Ç¤Î³«»Ï¡£ºÙÅÄ´ÆÆÄ¡¦°²ÅÄ¡¦²¬ÅÄ¤Ï¡¢¤½¤Î¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿À¤³¦Ãæ¤Î´ÑµÒ¤È¶¦¤Ë¡¢À¤³¦½é¤ªÈäÏªÌÜ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤ò´Õ¾Þ¡£¾å±Ç¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢ºÙÅÄ´ÆÆÄ¤¬ËÜÊÔ¤ÎÀ©ºî¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡ÖÄ©Àï¤·¤¿¡×¤ÈÇ®¤¯¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÉ½¸½¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÎ©ÂÎÅª¤Ë¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ä¡¢ºÙÉô¤Þ¤ÇåÌÌ©¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿ÇØ·Ê¤ä·úÂ¤Êª¡¢±À¤Ê¤É¤Î°µÅÝÅª¤Ê±ÇÁüÈþ¤ÎÏ¢Â³¡¢¤µ¤é¤Ë¤³¤Î½Å¸ü¤ÊºîÉÊ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È»Ù¤¨¤ëÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÇÐÍ¥¿Ø¤é¤ÎÇ÷ÎÏ¤Î¤¢¤ëÇ®±é¤Ö¤ê¤Ë¡¢²ñ¾ì¤Ï°ìµ¤¤ËºîÉÊÀ¤³¦¤Ø¤È°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¡¢É¡¤ò¤¹¤¹¤ë²»¤äÎÞ¤ò¤Ì¤°¤¦´ÑµÒ¤Î»Ñ¤â¡£
¡¡ËÜÊÔ¤¬½ªÎ»¤¹¤ë¤È¡¢¥¨¥ó¥É¥í¡¼¥ë¤ÎºÇÃæ¤«¤éÇï¼ê¤È´¿À¼¤¬´¬¤µ¯¤³¤ê¡¢10Ê¬´Ö¤òÄ¶¤¨¤ëÌÄ¤ê¤ä¤Þ¤Ê¤¤¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥ª¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¡£ºÙÅÄ´ÆÆÄ¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ëÀ©ºî¥Á¡¼¥à¤Î¡È²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¡ÉÄ©Àï¤È¡¢°²ÅÄ¡¦²¬ÅÄ¤é¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤Î¿´ÍÉ¤µ¤Ö¤ë±éµ»¤ËÂÐ¤·¡¢ºîÉÊ¤Ø¥¨¡¼¥ë¤¬Á÷¤é¤ì¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÀË¤·¤ß¤Ê¤¤Çï¼ê¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¤¤¿¡£
¡¡ºÙÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡¢¶¦¤Ë¥ô¥§¥Í¥Á¥¢¤Þ¤ÇÎ¹¤ò¤·¤¿°²ÅÄ¡¦²¬ÅÄ¤È¸ß¤¤¤ò»¾¤¨¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¥¬¥Ã¥Á¥ê¤È°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤·¡¢°ì½ï¤ËºîÉÊ¤ò´Õ¾Þ¤·¤¿´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Ï°ì¿Í°ì¿Í´¶¼Õ¤Î°®¼ê¤òµá¤á¡¢¤½¤Î»Ñ¤Ë²ñ¾ì¤«¤é¤Ï¤µ¤é¤ËÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â´ÆÆÄ¤ÏÇï¼ê¤òÁ÷¤êÂ³¤±¤ë´ÑµÒ¤Ë¸þ¤±¡¢¼ê¤ò¿¶¤Ã¤¿¤ê¡¢²ñ¼á¤ò¤·¤Æ´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢ºîÉÊ¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤¿´î¤Ó¤ò³ú¤ß¤·¤á¤¤¤¿¡£
¡¡ºîÉÊ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Î1¤Ä¤Ç¤â¤¢¤ë¡È°¦¡É¤È²¹¤«¤¤Çï¼ê¡¢¤½¤·¤Æ²ñ¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤ê¡¢´¶Æ°¤ÇÊñ¤Þ¤ì¤¿²ñ¾ì¤òºÙÅÄ´ÆÆÄ¡¦°²ÅÄ¡¦²¬ÅÄ¤Î3¿Í¤Ï¶»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÉ½¾ð¤Ç¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ±þ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢²ñ¾ì¤ò¸å¤Ë¡£
¡¡À¤³¦½é¾å±Ç¤ò½ª¤¨¤¿ºÙÅÄ¼é´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ËÆÏ¤¤¤¿´¶¤¸¤¬¤¹¤´¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¡¢ÆÏ¤¤¤¿¤è¤Ã¤ÆÇï¼ê¤ò¤·¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¤È²ñ¾ì¤ÎÈ¿±þ¤ò¼õ¤±¡¢¶½Ê³Îä¤á¤ä¤é¤ÌÍÍ»Ò¤Ç¤½¤Î´î¤Ó¤òÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢°²ÅÄ¤â¡Ö³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¡¢Æ±¤¸¾ìÌÌ¤ÇÆ±¤¸½Ö´Ö¤Ë¸«¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¾å±Ç¸å¤Ë¾Ð´é¤ÇÇï¼ê¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤½¤Î¾Ð´é¤¬´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¤ªµÒÍÍ¤È¶¦¤Ë´Õ¾Þ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ø¤Î´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡²¬ÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤Î¶õ´Ö¤¬¹¬¤»²á¤®¤Æ¡¢¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ë´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¹¤Î±Ç²è¤ËÂÐ¤¹¤ëÁÛ¤¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£°ìÀ¸Ëº¤ì¤Ê¤¤»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ËÜºî¤Ï¡¢Âè82²ó¥ô¥§¥Í¥Á¥¢¹ñºÝ±Ç²èº×¤Î¤Û¤«¡¢Âè50²ó¥È¥í¥ó¥È¹ñºÝ±Ç²èº×¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÉôÌç¡×¡¢Âè63²ó¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¹ñºÝ±Ç²èº×¡Ö¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥ÈÉôÌç¡×¤Ø¤ÎÁª½Ð¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡Ø²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡Ù¤Ï¡¢11·î21Æü¸ø³«¡£
