「気負う必要ない、楽しんで」織田裕二、世界陸上に臨む選手たちを激励　今田美桜、Kとともに国立競技場にサプライズ登場

「東京2025 世界陸上」は13日に開幕を迎えるが、それに先立ち日本代表選手団が4日、国立競技場で公開練習を実施した。練習前には大会スペシャルアンバサダーの俳優・織田裕二さん、中継を担当するTBSの世界陸上アンバサダーの俳優・今田美桜さん、同じく応援サポーターを務める9人組ボーイズグループ「&TEAM」のメンバー、Kさんがサプライズ訪問し、選手たちを激励した。日本陸上競技連盟の公式Xなどが、その模様を伝えた。

■「皆さんの熱い思いをと届ける」

3人が国立競技場に姿を現すと、総勢40人以上の選手たちは拍手などで歓迎。ボルテージが上がる中、挨拶に立った織田さんは「やはり地元開催だと気負っちゃうんですよね、でもそんな気負う必要はなくて、まずは日本代表に選ばれた、おめでとうございます。あとは普段通りでいいのかな、と僕は思っています。皆さん、実力があるからここにいるんですから。東京は近いな、家から近いなというくらいの気持ちで楽しんでくれたらいいなと思っています。目いっぱい、ここ（国立競技場）を使って楽しんできて下さい」などと語り、エールを贈った。

また、同じくマイクを握った今田さんは「皆さんの熱い思いだったり、これまでの努力とか色んなものを少しでも多くの皆様にお届けできるように私自身も頑張りたいと思います。応援しています」と話した。

■高校時代は駅伝で活躍したK

Kさんも「僕たちには想像ができないほどの準備をたくさんしてきたと思います。悔いのない大会にして頂けたらと思います。一生懸命、応援させてもらいます」と続けた。

今田さんは中学時代、陸上部に所属。Kさんも高校時代は駅伝部で活躍し、強豪・青山学院大の目にも留まっていたという本格派だった。俳優やアーティストとして人気を博している2人だが、今度の世界陸上関連番組などではアスリートの一面も披露してくれるかもしれない。

最後、3人は選手団と集合写真を撮影。各メディアでこの時の映像や画像が取り上げられ、大きな話題を呼んだ。

「東京2025 世界陸上」は13日に開幕し、21日まで開催される。

