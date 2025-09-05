発表から6年『ホロウナイト：シルクソング』が発売開始 女戦士“ホーネット”を主人公に新たな冒険が幕を開ける
名作インディーゲーム『Hollow Knight（ホロウナイト）』の続編『Hollow Knight: Silksong（ホロウナイト：シルクソング）』が、Nintendo Switch／Nintendo Switch 2／PS4／PS5／Xbox One／Xbox Series X|S／PC（Steam）向けにリリースされた。
【写真】ムシの王国“ファールーム”を駆けるホーネット
発表から6年。世界中が待ち望んだ本作がついに発売。前作『ホロウナイト』に登場した「ホーネット」を主人公に、シルク（Silk）と歌（Song）が支配する王国での壮大な物語が幕を開ける。
冒険の舞台となるのは崩壊したムシの王国“ファールーム”。苔に覆われた洞穴や、黄金色に輝く町、雨に煙る丘陵といった様々な土地を探索しながら目指すのは、頂に立つシタデル。伝説の英雄や、凋落した王たちとの壮大な戦いに打ち勝ち、王国の運命を切り開け。
バトルでは数々のスキルに加え、多種多様な武器、罠、アクセサリが登場。ムシ、狩猟者、怪物、騎士など、200 種類以上の敵と、40種類以上の強力なボスを攻略していこう。珍しい敵を討伐したり、古の謎を解き明かしたりすることで、虐げられた者たちの願いを叶え、王国に希望を取り戻すことができるだろう。
さらに、本作は音楽も必聴。音楽を担当するのは『ホロウナイト』で高い評価を受けたクリストファー・ラーキン氏だ。情緒あふれるメロディ、ストリングスが奏でるシンフォニー、魂が沸き立つようなボスのテーマが、ホーネットの冒険を彩る。
『Hollow Knight: Silksong（ホロウナイト：シルクソング）』は、Nintendo Switch／Nintendo Switch 2／PS4／PS5／Xbox One／Xbox Series X|S／PC（Steam）向けに配信中。
