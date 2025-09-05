MKトラベルは、女子鉄アナウンサー久野知美さんと、元大手鉄道会社の広報担当として知られる福原トシヒロさんとともに京阪大津線を巡る日帰りツアーを発表しました。普段は入線しない京津線の四宮駅や四宮車庫への乗り入れなど、鉄道ファンにはたまらないひとときとなりそうです。

普段は入れない特別ルートを走行

貸切となるのは京阪大津線の600形車両で、びわ湖浜大津駅を出発。石山坂本線の一部区間と京津線のびわこ浜大津〜四宮間を走行し、通常は営業列車が入らない四宮車庫へも乗り入れます。

また、車内では、テレビ朝日系の人気番組「タモリ倶楽部」にも出演経験がある“女子鉄アナウンサー”久野知美さんと、近鉄一筋で歩んできた福原トシヒロさんによるトークイベントが予定されています。

福原さんは1975年に近畿日本鉄道へ入社し、運転士や車掌としての現場経験を積んだのち、27年間にわたり広報担当として数多くのマスコミ対応にあたりました。2021年に定年を迎えるまで第一線で活躍し、豊富な鉄道知識と独自の視点で発信を続けてきた人物です。

さらに、20名限定のオプショナル企画として、琵琶湖遊覧船「ミシガン号」のロイヤルルームを貸し切り、特別トークを楽しめるプランも用意されています（残席僅か）。

出発日は2025年11月24日（月）。旅行代金は大人1人19,800円（税込）です。集合はびわこ浜大津駅で午前10時に出発し、正午ごろ近江神宮前駅で解散予定。オプショナルツアー参加者は午後3時に大津港に再集合し、ミシガンクルーズを経て午後4時ごろに解散となります。

