

無数の情報から「自分だけのトレンド」を見つけることが、独自の価値創造につながると言います（写真：metamorworks／PIXTA）

【図で見る】連続性の原則と共通性の原則

情報の洪水やSNSに疲れ、自分らしい視点を見失っていませんか？

QuizKnockの運営会社で働く哲学者・田村正資氏は、無数の情報から「自分だけのトレンド」を見つけることが、独自の価値創造につながると言います。競争から降り、日常を創造の源泉に変えるヒントをご紹介します（『この時代を生きるための 独自性のつくり方』より、一部抜粋・編集してお届けします）。

自分なりの「筋道」を見つけ出すための2つの原則

私たちはふだん、さまざまな情報を無秩序に受け取っています。SNSではさまざまなジャンルの投稿が流れ、動画配信サービスでは異なる時代や地域の作品が同列に並び、書店では新刊と古典が隣り合っています。

しかし、このような情報の洪水の中でも、私たちは自分なりの「筋道」を見つけ出すことができます。

自分なりの「筋道」には、連続性の原則と、共通性の原則という2つの種類があります。



（画像：『この時代を生きるための 独自性のつくり方』より）

連続性の原則――系譜をたどり延長線を描く

シリーズが長く続いている小説やマンガを読んだり、好きな歌手の新しいアルバムをまるごとプレイリストで聴いてみたりすると、「また似たようなモチーフが出てきた」と感じることがしばしばあります。

ひとつながりになっているものを順番に体験していくことで、ひとりの作家やアーティストがそのキャリアの中で同じモチーフを何度も反復している、あるいは、同じように見えるけれども少しずつ変えている、そういう気づきを得ることができます。

連続したものを順番に辿っていくうちに「似ている点」と「似ているけれど違っている点」への感覚が敏感になり、イメージ同士が比較できるような仕方でまとまりを持って現れてくること。それが連続性の原則です。

時系列やナンバリングのような軸を頼りにして、その共通点や変化をたどっていく。客観的に見えているつながりを定点観測していくことで、そのつながりの中でどんな変化が生じていたり、どんな側面が深まっていったりしているのかを考えること。

そんなことを続けているうちに、ひとつひとつのモチーフがどれくらい近いのか、遠いのか、まとまっているのか、といったことが見えるようになってきます。

たとえばひとつの企業のビジネスの変遷をたどっていくと、表面的にはまったく異なる事業に節操なく手を出しているように見えながらも、実は社会に対して与える影響という観点では業態に囚われない一貫した理念が見えてくることがあります。

ところが、経営者が交代した途端にこの一貫性が失われてしまうということもあるかもしれません。

定点観測を続けることによってこうした変化への感覚が磨かれていく。こういった原則を意識しておくことで、私たちは自分たちの物の見方を上手に養っていくことができます。

思いもよらなかった共通点が見えてくる

共通性の原則――思いがけない結びつきを見出す

連続性の原則では、客観的なつながりを定点観測することでその変化や深化に敏感になる、ということがポイントでした。

それに対して、共通性の原則は、たまたま同じタイミングに居合わせたまったく無関係なもの同士を結びつけてみたときに、思いもよらなかった共通点が見えてくることがある、という原則です。

たとえば、休日にカフェに行って積み残していた原稿の執筆をして、その後でジムに行って運動をした日があったとします。充実感を持って迎えた1日の終わりに、シャワーを浴びながらぼんやりと今日のことを思い返してみると、ちょっとした共通点に気づきました。

カフェで作業しているとまわりにはスマートフォンをいじる人、友人とおしゃべりを楽しむ人、黙々と読書をしている人など、さまざまな目的でそこにいる人がいます。

週1で通っているジムのラウンジに目を向けても、運動を終えてストレッチをする人、スマートフォンをチェックしている人、友だちと合流して雑談する人など、やはりいろいろな過ごし方をしている人たちが集まっている。

どちらの場所も、「自分ひとりの世界に集中しつつ、同時に他の人たちとも緩やかにつながっている」という不思議な感覚を私は味わっています。

カフェもジムも、施設としての目的は異なっていますが、そこに集まる人たちの過ごし方や雰囲気には通じ合うものがあります。

自分たちだけのリラックス感を味わいながら、なんとなくその他大勢の人たちと一緒にいる安心感も享受している。そんなふうにひとりだけれどひとりじゃない、というような曖昧な居心地の良さにカフェでもジムでも浸っている自分に気づくことができました。

こうした共通点から「本来の機能や目的を越えて、人がゆるく交わるスペース」というモチーフを自分なりに見つけることができました。

同じようなスペースが、実は学生時代にはいろんなところにありました。

放課後の教室、図書室や食堂、子ども向けの公園や塾のラウンジ……。ところが大人になると、そういう居心地のいい中間地帯のようなスペースを見つけることが急に難しくなってきます。だからみんなお金を払ってでもそういうところに行くのかもしれない。

ここまで考えることができれば、「そういう視点で新しい居場所を探してみよう」と街に繰り出していくこともできますし、「みんながそういうふうに過ごせる新しい空間を提案してみよう」と会社の企画や起業のアイデアになるかもしれません。

そのきっかけになったのは、たまたま自分がその日にカフェとジムをハシゴして過ごしたことです。

自分だけの「トレンド」をつくってみる

この2つの原則にもとづいて自分なりの「筋道」を見つけるためのテクニックとして、「自分だけのトレンド」をつくってみるのもおすすめです。

たとえば、ここ2、3カ月のあいだに観た動画や読んだ本、聴いた音楽などのうち、強く印象に残っているものを3つほど挙げてみてください。あまり深く考えず、とにかく「良かった！」「面白かった！」と感じたもの、パッと頭に浮かんだもので構いません。

その3つを書き出してみたら、今度はこじつけでもなんでも構わないので、それら3つのあいだにどうにか共通点を見出すことができないかを考えてみましょう。

名前や台詞、歌詞の中に似たようなワードが含まれているとか、なんとなく恋人と決別してひとりで生きていくような筋書きのものが多いなとか、同じ色が使われてるなとか、どんなものでも構いません。

最初は具体的なもの（すべて「東京」という場所が舞台になっているなとか、「野球」に関係するものが多いなとか）から考えていって、だんだんとテーマっぽくて抽象的なもの（「家族が再生していくプロセスを描いているな」とか「丸いかたちのキーアイテムが登場するな」とか）に駆け上がっていくことができるのが理想です。

共通点を見つけて、さらに探索を続ける

何か共通点のようなものが見えてきたら、今度はその共通点に当てはまるものが、自分がこれまで触れてきたものや好きだったものの中にも見つけることができないかを探索してみましょう。





直近で印象に残ったものから抽出したテーマで、自分のこれまでの人生を検索してみるのです。そうやって同じ共通点を持つものがどんどん出てきたら、それがあなた自身のトレンドだといえるかもしれません。

たとえば、「人工知能」というキーワードが浮かび上がってきたなら、次に観たり読んだりする作品としてSFを選んでみて、自分のトレンドを自覚的になぞってみるのです。

そういったことを繰り返していくうちに、一見バラバラだったいろんな経験同士が結びついて、より深い洞察を得られることがあります。

ただし、この「自分だけのトレンド」は固定的なものではありません。新しい作品や情報に触れるたびに、トレンドは少しずつ変化していきます。むしろ、その変化を楽しむように意識してみてください。

「これまでは○○に関心があったのに、いまは△△のほうが気になっている」という移り変わりを振り返るだけで、自分の思考や好みがどのように成長・変化しているのかが明確にわかるはずです。

（田村 正資 ： 哲学者）