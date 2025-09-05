ニューストップ > 国内ニュース > JR四国の大雨による運転見合わせ→全線で運転再開（午後1時50分現在… JR四国の大雨による運転見合わせ→全線で運転再開（午後1時50分現在）【香川】 JR四国の大雨による運転見合わせ→全線で運転再開（午後1時50分現在）【香川】 2025年9月5日 13時57分 RSK山陽放送 リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 JR四国は、きのう（4日）からきょう（5日）にかけて、台風15号の接近にともなう大雨の影響で、一部の線区で列車の運転を見合わせていましたが、午後1時50分現在、全線で運転を再開しました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 娘（27）の遺体と面会した父「これが人間の肉体か」変わり果てた姿に両親は【強姦殺人事件 父親の訴え②】 「革靴で顔を蹴られ...」すべては“10年にわたる虐待”から始まった「自殺したい、しか考えられなくなった」【マジシャン、元ホームレス 第2話／全6話】 「いじめで死ぬくらいなら...大騒ぎして周りに訴えろ」失明、壮絶ないじめ、幼い長男の死...多くの苦難を乗り越えて 盲目の先生語る「命を救う言葉」とは【第3話／全9話】