10月10日までコスメの祭典「ロフト コスメフェスティバル 2025AW」開催！1000種を超えるコスメアイテムを要チェック
ロフトでは2025年8月29日〜10月10日(金)まで、今回で30回目となる「ロフト コスメフェスティバル 2025AW」を開催している。12年目を迎える今年は、「Playful Palettes／多彩な色を使って楽しく自由に」がテーマ。自分らしく自由にさまざまな色を取り入れて楽しめるカラフルなコスメや、素肌や素髪を美しくする保湿力たっぷりのアイテムなどが店舗およびオンラインショップにラインナップされている。ロフト先行販売品や販路限定品も含めて、計228ブランド、全1008種類を取りそろえた、見どころ満載のコスメフェスティバルだ。注目のアイテムをチェックしていこう。
【写真】コスメフェスティバルで販売中の注目アイテムをチェック
■ベース＆ポイントメイクアイテム
ロフト・メーカーEC限定商品の「デジャヴュ ラッシュアップマスカラ グレージュブラウン(イミュ)」(1320円)は、グレイッシュなくすみカラーのブラウンマスカラ。柔らかさとスタイリッシュさを兼ね備えた、印象的なまつ毛に仕上げてくれる。
チークは2アイテムを紹介。「GENTY メルトハーリキッドチークハイライター(Rainmakers)」(1320円)」は素肌から透けるような発色とツヤ感が魅力のラメなしチーク。「BANILA CO ロマンティックブラッシュ リップ＆チーク(モノック)」(各1791円)は、リップとしても使える、ソフトな質感のマルチユースなチーク。重ねて鮮やかな肌を演出するもよし、複数のカラーを組み合わせて自分だけの印象を演出するもよしの優秀アイテムだ。
ふわふわなマット肌が好みの人は「キャンメイク マシュマロフィニッシュパウダー 〜Abloom〜 01/02 限定パール容器(井田ラボラトリーズ)」(各1034円)を要チェック。5色のパウダーが自然に顔色を補正し、肌色をトーンアップさせてくれる。
「vim BEAUTY マイコンフィデンススキン モイスチャライジングプライマー スノウベール(Direct Tech)」(2750円)はロフト先行販売。ライトブルーのベースにシルバーパールを配合した艶めくカラー下地で、色むらや赤みを補正し、肌に透明感を与えてくれる。
■スキンケアアイテム
「乾燥さん 薬用しっとり化粧液つめかえ限定セット(スタイリングライフ・ホールディングス・BCLカンパニー)」(1430円)は、しっとり化粧液のつめかえに、デザインボトルやパッケージキャラクターである「乾燥守子さん」の非売品チャームが付いたセットだ。
日常ケアに採り入れたいフェイスパックも複数登場。「Wonjungyo モイストアップレディスキンパック DM HL(Rainmakers)」(1980円)はスクエア型のシートで、目元や首元などの部分使いもしやすいのが特徴。はちみつレモンの香りに癒やされながらスキンケアができる。
「Yunth 生VC美白美容液＋マルチスクエアシートマスク10枚(Aiロボティクス)」(3960円)はロフト1社のみの先行販売。数量限定で、生VC美白美容液の現品に、新商品の生ビタミンCとグルタチオンが配合された、マルチ部分用シートマスク10枚付きのセットだ。このほか、PDRNとヒアルロン酸を配合した「Anua PDRNヒアルロン酸セラムデイリーマスク 30枚入り(JT)」(2420円)のBOXタイプはロフト先行で販売されている。
ロフト初登場となる、俳優のMEGUMIさんプロデュースのスキンケアブランド「Aurelie.」から保湿乳液の「Aurelie. モイスチャーエマルジョン(アミノセルス製薬)」(3740円)もラインナップ。乾燥を防ぎ、うるおいに満ちた素肌を長時間キープしてくれると話題だ。
ロフト1社先行販売の「LANEIGE リップスリーピングマスク ショートケーキ(アモーレパシフィックジャパン)」(2750円)は、ストロベリーショートケーキのようなパッケージがキュートなリップマスク。フレッシュベリー、ストロベリークリーム、バニラケーキの甘いフレーバーが豊かに香り、眠っている間に唇をうるおいたっぷりにケアしてくれる。
■インナーケア＆バス＆ヘアケアアイテム
インナーケアアイテムとしては、「I'm Vita ダイナマイトビタミンショット 3本パック(ティグリス・ジャパン)」(1599円)が登場。不足しがちなビタミンC、亜鉛、銅をはじめとする栄養成分が豊富に配合されており、インナービューティーを意識したい人には注目してほしいアイテムだ。
「BARTH スペシャルインバスケアセット セントオブラベンダー(アース製薬)」(2574円)は、ラベンダーなどの天然精油をバランスよくブレンドした薬用中性重炭酸入浴剤「RELAX LavenderFog(3回分)」に、ボディクリームとスクラブのミニサイズがついたセット。天然精油が気持ちをリラックスさせ、上質な睡眠へと導いてくれる。
大人気のReFaシリーズからは、ハイダメージ毛のまとまりとなめらかな指通りを叶える「ReFa MILK PROTEIN ROYAL SHAMPOO/TREATMENT(MTG)」(各3300円)や、コーティングで湿気や静電気などの外部刺激を軽減するヘアミスト「ReFa HEART MIST AIRY(MTG)」(2970円)が登場。
このほか、ドライヤーの熱から髪の毛を守り、うるおいあふれるしなやかな髪へ導く無香料のヘアミルク「MILK モイストヴェール ヘアミルク(FRAGRANCY)」(1980円)や、ドライシャンプー、毛髪補修、UVダメージケア、スタイリング、フレグランスと1本で5役、シャンパンローズの香りが魅力のミスト「メデュラ ハイパーリンクエアミスト(Sparty)」(4400円)も要チェックだ。
■持ち運びに便利なビューティーアイテム
「オハナ・マハロ Babyハンドクリーム リノ アナパ(FRAGRANCY)」(792円)は、ブランド誕生から10周年を記念した、キーホルダー付きミニサイズのハンドクリーム。アップルベリーの香りが外出先でも気分をアップさせてくれること間違いなし。
「MARVIS HAVE A MARVIS SMILE KIT(UPPER HOUSE)」(2794円)は「ホワイト・ミント」と「ジャスミン・ミント」のミニサイズ(25ミリリットル)にメッシュポーチが付いたキットで、持ち運びにぴったり。
「SALONIA メタルコームブラシ ピンク/シルバー(I-ne)」(各2970円)は、かっさ機能を搭載した、軽量でコンパクトなヘアコーム。外出先でも綺麗な髪の毛をキープし、フェイスのむくみ取りやリフトアップを叶えたい人におすすめだ。
■ビューティー誌とロフトのタイアップ冊子
今回のフェスティバルはビューティー誌でも取り上げられている。『VOCE11月号』(2025年9月22日(月)発売)では「VOCE×ロフト BEAUTY TREND BOOK」のコーナーで、『FINEBOYS＋plus BEAUTY vol.12』(2025年9月10日(水)発売)では「FINEBOYS＋plus BEAUTY×ロフト Let's Start Beauty！」のコーナーで、それぞれ「ロフト コスメフェスティバル 2025AW」の展開商品を紹介。いずれも小冊子をロフト店頭でも配付している(小冊子はなくなり次第終了)。
■10月からは「ロフト Kコスメフェスティバル 2025AW」を開催
2025年10月11日(土)〜11月14日(金)には、韓国コスメブランドの先行販売品や限定品などを取りそろえた「ロフト Kコスメフェスティバル 2025AW」を開催。コスメ好きはこちらのコスメフェスティバルも要チェックだ。
※記事内の価格は特に記載がない場合はサービス料・税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
