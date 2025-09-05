Image:楽天市場

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

楽天市場では、2025年9月4日(木)20時から9月11日(木)1時59分まで3ヶ月に1度の「楽天スーパーSALE」が開催中。

現在、睡眠のみならず「情緒」モニタリングもしてくれる「Band 10」や自動血圧測定ができる「WATCH D2」など、HUAWEI（ファーウェイ）のスマートウォッチがお得に登場しています。

また、「ショップ買いまわり」で最大7,000ポイントがゲット可能。是非チェックしてみてください。

睡眠管理スマートウォッチ「HUAWEI Band 10」が20％オフなど、HUAWEIのスマートウォッチがセール特価で勢揃い！

【SS期間限定10%OFFクーポンで6,120円&エントリーで3倍P】楽天1位 HUAWEI Band 10スマートウォッチ 睡眠時呼吸乱れ検知 情緒モニタリング機能 14日間バッテリー 薄型軽量 100種類のワークアウトモード 水泳フォーム分析 LINE通知 クイック返信 防水 iOS Android対応 6,800円 （クーポン利用で10％オフ：9月10日23時59分まで） 楽天で購入する

【エントリーで3倍P&3000円クーポン&SS特価20%OFF】楽天1位 HUAWEI Band 10 スマートウォッチ 睡眠時呼吸乱れ検知 情緒モニタリング機能 14日間バッテリー 薄型軽量 100種類のワークアウトモード 水泳フォーム分析 LINE通知 クイック返信 防水 iOS Android対応 5,500円 （20％オフ） 楽天で購入する

世界初！ 自動血圧測定ができるHUAWEIのスマートウォッチ「HUAWEI WATCH D2」が18％オフ！

【エントリーで3倍P&3000円クーポン&9%OFF&レビュー特典】楽天1位 HUAWEI WATCH FIT Special Edition SEシリーズ 1.64インチ大画面ディスプレー 高精度睡眠測定 血中酸素 GPS内蔵 45分でフル充電 Android iOS着信通知 LINEなどアプリ通知 クイック返信 12,800円 （9％オフ） 楽天で購入する

楽天1位【体重計Scale3 BLE同梱＆SSセール9%OFF】HUAWEI WATCH FIT 4 超薄型軽量なスマートウォッチ 1.82インチ大画面 100種類以上ワークアウトモード アウトドア用気圧計と測位システム フィットネス＆ヘルストラッカー 情緒測定 約10日間持続するバッテリー iOS＆Android 21,800円 （9％オフ） 楽天で購入する

【ストラップ同梱&18%OFF &世界初自動血圧測定ができるスマートウォッチ&管理医療機器認証済】楽天1位 HUAWEI WATCH D2 心電図ECG ポンプとエアバッグ搭載 血圧測定 心拍数 血中酸素 6日間バッテリー 睡眠データ分析 運動 IP68防水 LINE通知 返信 apple iphone android 49,320円 （18％オフ） 楽天で購入する

健康でアクティブな毎日をサポートしてくれる、「GARMIN Venu 2」が クーポン利用で20％オフ！

【期間限定クーポン20%OFF対象】ガーミン（GARMIN） スマートウォッチ GPS Venu 2 Black / Slate【日本正規品】 010-02430-61 小 血中酸素トラッキング対応 54,800円 （クーポン利用で20％オフ：9月29日23時59分まで） 楽天で購入する

ガーミン（GARMIN）Venu 3 Black / Slate AMOLEDディスプレイ搭載 美麗液晶スマートウォッチ 高性能GPS内蔵 【日本正規品】 60,800円 （ポイント10倍：9月26日17時59分まで） 楽天で購入する

日々の健康状態をスマートにトラッキング。GARMINのスマートウォッチ各種が軒並みお買い得！

【朝比奈彩さん広告着用モデル】GARMIN(ガーミン) vivoactive 6 Black / SlateフィットネスGPSウォッチ AMOLEDディスプレイ iOS・アンドロイド対応 / 11日間のバッテリー持続時間 / スマートウォッチ 【日本正規品】 52,800円 （ポイント10倍：9月26日17時59分まで） 楽天で購入する

ガーミン（GARMIN）GPSランニングウォッチ Forerunner 265 Music Black 【日本正規品】 62,800円 （ポイント10倍：9月26日17時59分まで） 楽天で購入する

ガーミン（GARMIN） vivosmart 5 Black S/M バンド型スマートウォッチ 【日本正規品】 21,800円 （ポイント10倍：9月26日17時59分まで） 楽天で購入する

上記の表示価格と販売期間は執筆時のもの。変更の可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。 Source:「楽天スーパーSALE」