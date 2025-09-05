俳優の坂口涼太郎が公式SNSを更新。ラウール（Snow Man）との2ショットを公開した。

【写真】ラウール＆坂口涼太郎の2ショット（5枚目）他 『愛の、がっこう。』第9話オフショット【動画】ラウール＆坂口涼太郎の掛け合い／第10話予告

■竹千代（坂口涼太郎）からカヲル（ラウール）へ感謝の手紙

ラウールと坂口涼太郎は、ドラマ『愛の、がっこう。』（フジテレビ系）で共演中。9月4日に放送された第9話では、カヲル（ラウール）と共同生活を送っていた竹千代（坂口）がホスト寮を出ることに。寮の屋上で、ホスト仲間と竹千代の送別会を行うシーンも描かれた。

坂口は、“本日の主役”と書かれたたすきをかけた格好でガッツポーズをとった写真（2枚目）や、屋上からの夜景を撮影する自身のバックショット（3枚目）など6枚の写真を投稿。「カヲルさんへ」「今まで一緒に暮らしてくれてありがとうございます。最後に初めて主役になれて幸せでした。カヲルさんは一生俺のNo. 1です。だから、絶対幸せになってください。この手紙が読めなくても俺の気持ちは伝わってると信じてます。愛とシャンパンを込めて。よいしょ。」「竹千代より」と、竹千代の気持ちを手紙にしたためた。

投稿には、カヲルを演じたラウールとの2ショットも（5枚目）。ホストクラブ「THE JOKER」で撮影された写真には、楽しそうな笑顔でポーズをとるふたりが写っている。

ドラマの見どころにもなっていた“カヲルと竹千代の掛け合い”。SNSでは、「竹千代さん最高でした」「2人の空気感が大好きでした」「カヲルへの手紙は泣ける」「竹千代のこれからに、よいしょーーー！」「カヲルと竹千代のコンビ最高すぎて」「え？もう、2人が揃う場面無い？」「この手紙がカヲルに届いてますように」「たくさんの癒しをありがとう」「竹千代くんのカヲルちゃんへの愛が伝わる」など、大きな反響が寄せられている。

■動画：ラウール＆坂口涼太郎『愛の、がっこう。』第8話のメイキング

■動画：ラウール＆坂口涼太郎の掛け合いが面白い『愛の、がっこう。』告知

■動画：ドラマ『愛の、がっこう。』第10話予告

Snow Man

