Image: 株式会社Paradox

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

スマホを2台持ちしているというあなた。社用と個人用、スマホの2台持ちは、便利なようで実は急いでいるときに取り違える……などの、小さなわずらわしさがあるものです。

2台持ちとは言わずとも、忙しい日常や旅先で、スマホをサッと取り出せないもどかしさを感じることも。

電話がかかってきたのにスマホをさっと取り出せずに電話が切れてしまった、いい景色に出会ったときにスマホをガサゴソしてたら通りすぎてしまった……。

そんなストレスを解消するのが、秒でスマホが取り出せる「スマートバッグ」です。機能性とデザイン性を両立し、日々の行動をもっと快適にしてくれます。

スマホをすぐ取り出せるって、快適

Image: 株式会社Paradox

今やスマホは生活に欠かせないアイテム。ですが、その大きさや重さゆえに、取り出すのが手間に感じることも多いですよね。

そこで「スマートバッグ」が注目したのが、「秒速でスマホを取り出せるバッグ」というコンセプト。スマホの動きを妨げず、いつでもサッと使えるスマートバッグは、日々のストレスをグッと減らしてくれます。

【スマホ２台収納が叶うスマートバッグ】付属のワイドストラップで肩疲れ解消 5,740円 【数量限定 10％OFF】スマートバッグ 1点 商品をチェックする

スマホ収納以外にも使いやすさにこだわり抜いた

Image: 株式会社Paradox

「スマートバッグ」は、収納ポケットが上下2段に分かれているのが特徴。パスポートや小銭は下のポケットに、カードや薄いものは上のポケットに、と使い分けることで整理整頓がラクに。

肩に優しいワイドストラップや、縦横どちらでも使えるベルトの付け替え機能も便利。シーンによって使いわけができます。

Image: 株式会社Paradox

防水性に優れた撥水素材と止水ファスナーも搭載。突然のゲリラ豪雨でも安心して持ち歩けます。

Image: 株式会社Paradox

サイズ感は、スマホがちょうどすっと入るほどのコンパクトさ。

Image: 株式会社Paradox

それでいて、収納力は抜群です！

日常も旅行も、いつでも頼れるパートナー

Image: 株式会社Paradox

実際に使ってみると、通勤や散歩はもちろん、旅行先でもスマホの出し入れがスムーズで快適。地図を見たり写真を撮ったりする場面で、バッグの取り回しの良さがとても役立ちます。

Image: 株式会社Paradox

シンプルなデザインでシーンを選ばず、大切なものを入れるセカンドバッグとして重宝します。

Image: 株式会社Paradox

カラー展開も豊富で、バックパックに取り付けて使うなど、多彩な使い方ができるのも嬉しいポイントです。

「いつでもサッと取り出せる」という小さな快適さを、毎日の行動をスマートに変えてくれる。そんな実感を与えてくれるのが、この「スマートバッグ」。

まずは以下より、チェックしてみてください。

【スマホ２台収納が叶うスマートバッグ】付属のワイドストラップで肩疲れ解消 5,740円 【数量限定 10％OFF】スマートバッグ 1点 商品をチェックする

Image: 株式会社Paradox

