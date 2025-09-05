14時の日経平均は249円高の4万2829円、アドテストが48.62円押し上げ 14時の日経平均は249円高の4万2829円、アドテストが48.62円押し上げ

5日14時現在の日経平均株価は前日比249.43円（0.59％）高の4万2829.70円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は958、値下がりは598、変わらずは60と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を48.62円押し上げている。次いでＴＤＫ <6762>が43.56円、ファストリ <9983>が26.74円、日東電 <6988>が15.03円、ＨＯＹＡ <7741>が13.17円と続く。



マイナス寄与度は27.35円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、リクルート <6098>が12.26円、ＫＤＤＩ <9433>が7.5円、バンナムＨＤ <7832>が6.48円、ソニーＧ <6758>が5.91円と続いている。



業種別では33業種中23業種が値上がり。1位は精密機器で、以下、鉄鋼、ゴム製品、海運と続く。値下がり上位には空運、石油・石炭、建設が並んでいる。



※14時0分13秒時点



株探ニュース

