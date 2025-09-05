8月4日午前3時、九州の南の海上を北に進んでいた熱帯低気圧は台風15号になり、5日午前1時ごろには高知県宿毛市付近に上陸。各地に大雨をもたらしている。

各テレビ局の報道・情報番組は大雨の被害が確認されている地域にアナウンサーや記者を派遣、レインウェアにヘルメットという安全対策をしたうえで中継をしている。

そうしたなか、『報道ステーション』（テレビ朝日系）に出演している下村彩里アナに注目が集まっている。

「下村さんは、番組の公式サイトで『フィールドレポーター』として紹介されているように、事件事故、災害があればスタジオを離れて現場から実況中継をします。トップニュースに取り上げられるような現場には、必ず下村さんがいると言ってもいいほど。

4日の放送でもノースフェイスの黄色いレインウェアを着て、三重県尾鷲市から中継していました。横なぐりの雨のなか、顔も髪の毛もビショビショになりながらのレポートで、緊迫感が伝わってきましたね」（芸能記者）

本誌も、7月25日に東京・永田町で取材をする下村アナの姿を見ている。

「その日は、参院選の敗北から責任問題が浮上、進退が取り沙汰されている石破茂首相の “続投を求める” スタンディングデモがおこなわれていました。猛暑のなか、下村アナはその様子をリポートしていたのです」（本誌記者）

こうしたことから、Xには

《下村彩里アナって、毎日違う土地からリポートしとるけど何人かおるんか？》

といった驚きの投稿のほか、

《下村彩里さんが毎日毎日現場に行かされている》

《夏休みは取ったのだろうか》

など、心配する投稿も目立っていた。

下村アナは自身のInstagramに《取材ではどんな場所でも沢山歩けるようにスニーカーを愛用 ポケットに入る小さな日焼け止めも、持ち歩いてます》と綴っている。「現場第一主義」のアナウンサーなのだろう。体に気をつけて頑張ってほしい。