パリ五輪女子レスリング76キロ級金メダルの鏡優翔（23＝サントリー）が5日までに、自身のSNSを更新。変装姿を公開した。

4日に放送されたにTBS系「ニンゲン観察バラエティ モニタリング」（木曜後7・00）に出演した鏡は「ご視聴ありがとうございました」「失礼なことばっかり言ってすみませんでした みんな強くて優しくてかっこよかったです」とコメントし、金髪にピンクのジャージ姿でギャルに変装したショットを公開。

さらに、「放送は解説も面白すぎて爆笑しながら見てました」「TVerでやってるので見逃した方はぜひご覧ください」とつづった。

鏡は「レスリング金メダリスト・鏡優翔がギャルに変装し屈強な男たちと真剣勝負！後編」という企画に出演し、プロレスラーの桜庭和志や元プロ野球選手で、阪神のスペシャル・アンバサダー（SA）を務める糸井嘉男氏とギャルに変装した鏡が勝負を繰り広げた。

この投稿にフォロワーからは「さすがの強さでしたね」「ギャルも似合いますね」「見ました」「今日も強かったねぇ」「メチャ可愛かった」「超可愛い〜」「これからも応援していますので、頑張ってください」などのコメントが寄せられた。