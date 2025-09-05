ABEMA「給与明細」で無料配信している過去のエピソードを紹介。番組では、ディープなフェチに特化したマッチングサイト「LUNA」の交流会に潜入し、その代表者にサイト開設の理由を聞いた。（2023年3月20日放送）

【映像】「胸がすごい…」縄で縛られる女性客（実際の映像）

2022年7月にリリースされたディープなフェチ専門のマッチングサイト、LUNA。多種多様な趣向を持つ利用者が集い、会員数は約3万人にのぼるという、密かに注目を集めるサイトだ。既存のマッチングアプリとは異なり、性別や趣味趣向、相手に求める関係性など、登録する情報がディープなフェチに特化している点が特徴となっている。

そんなLUNAの代表を務めるのがひのさん。サイト開設の理由を聞いたところ、ひのさんは「困ってる人がめちゃくちゃ多いんですよ。そういう人たちって性格のズレだけではなく、そこにさらに趣味趣向のズレもできちゃうので、めちゃくちゃマッチングが難しいんですね」と説明。続けて「趣味趣向のデータベース化をすることによって、少なくともそのマッチングはできるようにしようと思ったのがきっかけで、作りました」と明かした。

LUNAに登録している会員向けのイベントには、約100人の参加者が来場。会場にいた拘束具職人・あささんは「LUNAができたことで出会いのきっかけはめちゃめちゃ広がった」と告白。さらに「今までだと、そういうBarに行かなきゃとか、女王様にお金払ってお願いしないとできなかったことが、ネットで出会えるようになったので、敷居が低くなっていくんじゃないかな」と話した。