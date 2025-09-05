Àé½©¡¡ÀìÌ³¼èÄùÌòÌ³¤á¤ë²ñ¼Ò¤Ï¡Ö¤â¤¦ÂçÊÑ¡×¡¡Éû¼ÒÄ¹¡¦¥Þ¥Ã¥³¥¤»á¤Î¾×·â¹ÔÆ°¤òË½Ïª¡Ö¥Ð¥«¤Ê»Ò¶¡¤ß¤¿¤¤¤Ë¡Ä¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀé½©¤¬4Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎTOKYO FM¡ÖTOKYO SPEAKEASY¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍË¿¼Ìë1¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È¤¬ÀìÌ³¼èÄùÌò¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë³ô¼°²ñ¼ÒSHOW-GUN¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥é¥¸¥ª¥³¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¤ä¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢´ë¶È¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë´ë¶È¡£¤³¤ÎÆü¡¢Àé½©¤Ï¼èÄùÌòÉû¼ÒÄ¹¤Î¥Þ¥Ã¥³¥¤ÀÆÆ£»á¤È¤È¤â¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡Àé½©¤Ïº£Ç¯4·î¤ËÀìÌ³¼èÄùÌò¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤â¤¦ÂçÊÑ¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢²ñ¼Ò¤ÎÃæ¡×¤ÈÅÇÏª¡£¡Ö¤À¤Ã¤Æ²ñ¼Ò¤ÎÃæ¤Ç¤º¤Ã¤È¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤·¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡¢¤¢¤Î²ñ¼Ò¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤·¤Æ¤ë¤«¡¢¿²¤Æ¤ë¤«¡¢ÂçÁû¤®¤·¤Æ¤ë¤«¡¢¤ª²Û»Ò¿©¤Ù¤Æ¤ë¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È²ñ¼Ò¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¥ª¥Õ¥£¥¹¤ÎÍÍ»Ò¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¼çÆ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥Þ¥Ã¥³¥¤»áËÜ¿Í¤À¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖËÍ¡¢Ìîµå¤¬¹¥¤¤Ç¡£ÆÃ¤Ë¹â¹»Ìîµå¤¬¹¥¤¤Ç¡£Âç¹¥¤¤ÊÌîµå¤ò¤º¤Ã¤È´¶¤¸¤Æ¡Ä²ñ¼Ò¤Ç¤â¤¿¤Þ¤Ë¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤òÀµÅö²½¡£¤½¤ì¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤â¤Ê¤¤Àé½©¤Ë¡¢¡Ö¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¥¥ç¥È¥ó¤È¤·¤Æ¤ë¤«¤é¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Àé½©¤Ï¡Ö¤À¤Ã¤Æ¤µ¡¢¼ã¤¤¼Ò°÷¤ÎÊý¤¿¤Á¤¬ÊÔ½¸¤È¤«¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£Áê¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¡È¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¿Í¡ªÃ¯¡¹¡ª¡É¤Ã¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¡¢Åê¤²¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥Þ¥Ã¥³¥¤»á¤Î¼«Í³ËÛÊü¤Ã¤×¤ê¤òË½Ïª¡£¡Ö¤Ç¡¢Åê¤²¤¿¤éÊá¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£»ä¤Ë¤â¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª»ä¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡×¤ÈÉÔËþ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤ò1¸Ä¤Ê¤¯¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢Æ±¤¸¥Ü¡¼¥ë¤¬3¤Ä¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö²¶¡¢¥Ð¥«¤Ê»Ò¶¡¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Í¤¨¤«¡×¤È¥Þ¥Ã¥³¥¤»á¡£Àé½©¤Ï¡Ö¥Ð¥«¤Ê»Ò¶¡¤ß¤¿¤¤¤Ë»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡¢¤ß¤ó¤Ê¡×¤È¸À¤¤ÊÖ¤·¡¢¥é¥¸¥ª¥Ö¡¼¥¹¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£