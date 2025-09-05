¡ÚÂçÁêËÐ¡ÛË¾ºÎ¶¤Ë²£¿³¡¦ÂçÅç°Ñ°÷Ä¹¤¬ÂÀ¸ÝÈ½¡Ö¸µµ¤¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£º£¾ì½ê¤Ï´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡×
¡¡²£¿³¤â¹âÉ¾²Á¤À¡£ÂçÁêËÐ½©¾ì½ê¡Ê£±£´Æü½éÆü¡Ë¤ò¹µ¤¨¤¿£µÆü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç²£¹Ë¿³µÄ°Ñ°÷²ñ¡Ê²£¿³¡Ë¤Ë¤è¤ë·Î¸ÅÁí¸«¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡²£¹ËË¾ºÎ¶¡Ê£²£¶¡áÎ©Ï²¡Ë¤Ï²£¹ËÂç¤ÎÎ¤¡Ê£²£µ¡áÆó½ê¥Î´Ø¡Ë¡¢Âç´Ø¶×ºù¡Ê£²£·¡áº´ÅÏ¥öÖÖ¡Ë¤È¤Î¿½¤·¹ç¤¤¤ò¹Ô¤¤¡¢£±£¹ÈÖ¼è¤Ã¤Æ£±£³¾¡£¶ÇÔ¤È¹¥Ä´¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡·Î¸Å¸å¤ÎË¾ºÎ¶¤Ï²£¹ËÂç´ØÆ±»Î¤Î¿½¤·¹ç¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂ¾¤ÎÉô²°¤Î²£¹ËÂç´Ø¤È·Î¸Å¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¡£ºÇ½é¤«¤é£³¿Í¤Ç·Î¸Å¤ò¤·¤è¤¦¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç·Î¸Å¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡£··î¤ÎÌ¾¸Å²°¾ì½ê¤Ïº¸Â¿Æ»Ø¤Î¥±¥¬¤ÇÅÓÃæµÙ¾ì¡££¸·î¤Î²Æ½ä¶È¤Ç¤Ïº¸¸ª¤òÄË¤á¤ÆÁêËÐ¤ò¼è¤ë·Î¸Å¤ò²óÈò¤·¤¿Æü¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Ë¾ºÎ¶¤Ï¡Ö¡Êº¸Â¿Æ»Ø¤Èº¸¸ª¤Ï¡Ë¤À¤¤¤ÖÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È²óÉü¤ò¶¯Ä´¡£²£¹Ë¤È¤·¤Æ½éÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹½©¾ì½ê¤Ø¸þ¤±¤Æ¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤é¤·¤¤ÁêËÐ¤ò»£¤ê¤¿¤¤¡£°ìÆü°ìÈÖ¡¢½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð·ë²Ì¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡²£¿³¤ÎÂçÅçÍý¿¹°Ñ°÷Ä¹¡Ê¸µ½°µÄ±¡µÄÄ¹¡Ë¤ÏµÙ¾ìÌÀ¤±¤ÎË¾ºÎ¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂçÊÑ¸µµ¤¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£ÅÙ¤Î¾ì½ê¤Ë¸þ¤±¤Æ´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡×¤È¹âÉ¾²Á¤òÍ¿¤¨¤¿¡£