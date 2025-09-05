矢田亜希子、よだれ鶏＆大和芋のしらすチヂミ…手料理披露「食欲そそる」「レシピ知りたい」の声
【モデルプレス＝2025/09/05】女優の矢田亜希子が4日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】矢田亜希子、盛り付けセンス抜群の手料理
矢田は「おうちごはん」とし「よだれ鶏」「大和芋のしらすチヂミ」と手料理を公開。綺麗に盛り付けられた皿を並べている。
この投稿に、ファンからは「料理上手」「本格的」「美味しそう」「盛り付けも綺麗」「食欲そそる」「レシピ知りたい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
