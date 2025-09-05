石川梨華「初めて作ったら大好評」家族に人気の手料理公開「ビールに合いそう」「食べたい」の声
【モデルプレス＝2025/09/05】元モーニング娘。でタレントの石川梨華が4日、自身のInstagramを更新。家族から好評だったという手料理を公開し、反響が寄せられている。
【写真】石川梨華、家族から大好評だった手料理
石川は「チャーミークッキング」と料理への取り組みを表現し、「久しぶりの春巻き」と手作り料理に挑戦したことを報告。「海老春巻きも初めて作ったら大好評でした」「また作ろう」と家族からの反応に満足した様子を明かし、きれいに揚がった春巻きと副菜が並んだ食卓を披露している。
この投稿に、ファンからは「ビールに合いそう」「美味しそう」「食べたい」「家庭的」「料理上手」「愛情たっぷり」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆石川梨華、初挑戦の海老春巻きが家族に“大好評”
