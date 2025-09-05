「TGC AUDITION 2026」開催決定 芸能プロダクションが続々参画・タレントから応援コメントも
【モデルプレス＝2025/09/05】「東京ガールズコレクション（以下、TGC）」がプロデュースするガールズオーディションプロジェクト「TGC AUDITION 2026（以下、TGCA 2026）」が7連続で開催されることが決定した。
【写真】「TGCA」昨年度のグランプリは12歳
今回参画する芸能プロダクションは、アソビシステム株式会社、株式会社N.D.Promotion、株式会社オスカープロモーション、株式会社スターレイプロダクション、seju、株式会社VAZの6社。SNSを起点に次世代スターを輩出する新進気鋭の次世代型から、業界を代表する大手まで豪華芸能プロダクションが一堂に集結。次世代の才能と共鳴し、新たなトレンドとムーブメントを共創していく。
前回の「TGC AUDITION」では、大手芸能プロダクション5社が参画し「ドラフト会議」を実施。約6,000人の応募の中から12人が大手芸能プロダクションとの契約交渉権を獲得し、各事務所から指名を受けたファイナリスト5人の中から、グランプリに宮生一花（当時12歳）、準グランプリに中西聖彩（当時15歳）が選ばれ、2025年3⽉1日に開催された「第40回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 SPRING／SUMMER」ののランウェイに登場した。
7回目を迎える今回も、参画芸能プロダクションによる「ドラフト会議」で選ばれたファイナリストは、全員プロダクションに所属することが約束されるとともに、TGC出演や⼈気ファッション誌への掲載、⼈気番組の出演交渉権など活躍の幅を拡げる様々な副賞が⽤意されている。（modelpress編集部）
【アソビシステム株式会社／立花琴未（CANDY TUNE）】
CANDY TUNEの立花琴未です。オーディションを受けている皆様へ私も過去にTGCのオーディションを受けたことがあり、今こうしてアイドルだけじゃなくTGCのランウェイを歩くなど、夢を叶えることができました。同じ仲間として頑張ってほしいです！倍倍FIGHT!だよ！
【株式会社 N.D.Promotion／莉子】
第7回目となるTGCオーディション2026に私が所属するN.D.Promotionも参加することになりました。みなさんの夢への第1歩を少しでもサポートできたら嬉しいなと思います！応援してます！頑張ってください！
【株式会社オスカープロモーション／藤田ニコル】
第7回目となるTGCオーディション2026に、私が所属するオスカープロモーションが参画することになりました。オスカーだからこそ努力次第で掴める大きなチャンスが数多くあります。私自身もこれまでにオーディションを経験してきましたが、緊張や不安を乗り越えて挑戦する姿勢こそが、芸能界で活躍するために必要な力だと思います。ぜひ夢に向かって挑戦してください。応援しています！
【株式会社スターレイプロダクション／くれいじーまぐねっと】
第7回目となるTGCオーディション2026に私たちが所属する株式会社スターレイプロダクションも参画することになりました！やってみないと分からない！やる前に諦めないで欲しい！皆さんの背中を押します。勇気を出して挑戦してみてください！応援しています！
【seju／なえなの】
第7回目となるTGCオーディション2026になえなのが所属するsejuも参加することになりました！今年も皆さんとお会いできるのを楽しみにしてます！たくさんのご応募お待ちしております！
【株式会社VAZ／おさき】
こんにちは！おさきです！第7回目となるTGCオーディション2026に私が所属するVAZも参加することになりました！そしてなんと私もVAZのアンバサダーとして今回のオーディションに関わらせていただきます。一緒にVAZの仲間として活動できることを楽しみにしています！
【Not Sponsored 記事】
【写真】「TGCA」昨年度のグランプリは12歳
◆「TGCA 2026」開催決定
今回参画する芸能プロダクションは、アソビシステム株式会社、株式会社N.D.Promotion、株式会社オスカープロモーション、株式会社スターレイプロダクション、seju、株式会社VAZの6社。SNSを起点に次世代スターを輩出する新進気鋭の次世代型から、業界を代表する大手まで豪華芸能プロダクションが一堂に集結。次世代の才能と共鳴し、新たなトレンドとムーブメントを共創していく。
7回目を迎える今回も、参画芸能プロダクションによる「ドラフト会議」で選ばれたファイナリストは、全員プロダクションに所属することが約束されるとともに、TGC出演や⼈気ファッション誌への掲載、⼈気番組の出演交渉権など活躍の幅を拡げる様々な副賞が⽤意されている。（modelpress編集部）
◆参画芸能プロダクション及び所属タレントからのコメント
【アソビシステム株式会社／立花琴未（CANDY TUNE）】
CANDY TUNEの立花琴未です。オーディションを受けている皆様へ私も過去にTGCのオーディションを受けたことがあり、今こうしてアイドルだけじゃなくTGCのランウェイを歩くなど、夢を叶えることができました。同じ仲間として頑張ってほしいです！倍倍FIGHT!だよ！
【株式会社 N.D.Promotion／莉子】
第7回目となるTGCオーディション2026に私が所属するN.D.Promotionも参加することになりました。みなさんの夢への第1歩を少しでもサポートできたら嬉しいなと思います！応援してます！頑張ってください！
【株式会社オスカープロモーション／藤田ニコル】
第7回目となるTGCオーディション2026に、私が所属するオスカープロモーションが参画することになりました。オスカーだからこそ努力次第で掴める大きなチャンスが数多くあります。私自身もこれまでにオーディションを経験してきましたが、緊張や不安を乗り越えて挑戦する姿勢こそが、芸能界で活躍するために必要な力だと思います。ぜひ夢に向かって挑戦してください。応援しています！
【株式会社スターレイプロダクション／くれいじーまぐねっと】
第7回目となるTGCオーディション2026に私たちが所属する株式会社スターレイプロダクションも参画することになりました！やってみないと分からない！やる前に諦めないで欲しい！皆さんの背中を押します。勇気を出して挑戦してみてください！応援しています！
【seju／なえなの】
第7回目となるTGCオーディション2026になえなのが所属するsejuも参加することになりました！今年も皆さんとお会いできるのを楽しみにしてます！たくさんのご応募お待ちしております！
【株式会社VAZ／おさき】
こんにちは！おさきです！第7回目となるTGCオーディション2026に私が所属するVAZも参加することになりました！そしてなんと私もVAZのアンバサダーとして今回のオーディションに関わらせていただきます。一緒にVAZの仲間として活動できることを楽しみにしています！
【Not Sponsored 記事】