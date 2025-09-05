永尾まりや、5、6年ぶり思い出の場所でビキニ着用「発光してる」「スタイル良すぎて二度見」の声
【モデルプレス＝2025/09/05】女優・タレントの永尾まりやが5日、自身のInstagramを更新。カリフォルニア州ジョシュア・ツリーを訪れた写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】永尾まりや、海外で美スタイル開放
永尾は「3冊目の写真集『josua』ぶりにjosuaにいってきたよっ」と5、6年ぶりのジョシュア・ツリー訪問を報告。「とーーーっても素敵な空間何回もいきたい」とプールサイドでモノクロのビキニを着用した写真を載せている。
この投稿に、ファンからは「発光してる」「スタイル良すぎて二度見」「美しすぎ」「写真集思い出す」「景色も最高」といったコメントが寄せられている。
1994年3月10日生まれ。神奈川県出身。身長 159cm。血液型O型。2009年にAKB48の一員としてデビュー。2016年の卒業後は女優・タレントとして多岐に渡る活動を展開。ファンクラブプラットフォーム「ミーミューズ（Mi-muse by Mi-glamu）」でファンクラブを開設中。（modelpress編集部）
◆永尾まりや、水着ショットを披露
◆永尾まりや （ながお・まりや）プロフィール
