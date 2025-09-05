「かつみ・さゆり」さゆり“昭和メニュー”手料理7品披露「理想の食卓」「かつみさんが羨ましい」の声
【モデルプレス＝2025/09/05】お笑いコンビ「かつみ◆さゆり」（◆はハートマーク）のさゆりが4日、自身のInstagramを更新。手料理7品を公開し、反響が寄せられている。
【写真】かつみ・さゆり、7品手料理並んだ豪華食卓
さゆりは「インスタライブで約束したので 本日のご飯アップしましたぁ〜」と手料理を公開することになった経緯を説明し、「毎日ほぼ自炊」「しかもとっても昭和メニューです」と普段の食生活を明かした。焼き鮭、肉じゃが、ブロッコリーとプチトマトのバジルソース、ひじきと白和え、豚汁、なすの甘酢和えなど7品が並んだ食卓を撮影し、家庭的な手料理を披露している。
この投稿に、ファンからは「品数すごい」「愛情たっぷり」「美味しそう」「かつみさんが羨ましい」「栄養満点」「理想の食卓」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
