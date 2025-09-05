「何穿けばいいか分からん！」→【ハニーズ】へ！ 40・50代が狙いたい「楽ちんパンツ」

10・20代の頃と同じ感覚でボトムスを選ぶと、なんだかしっくりこない……。そんなボトムス迷子の40・50代が狙いたいのが【ハニーズ】のパンツです。ハニーズなら、ストレッチのきいた素材や余白を持たせたシルエットで楽な穿き心地に期待できるだけでなく、キレイ見えも狙える大人向けパンツが種類豊富に見つかりそう。ミドル世代がチェックしたいハニーズのおすすめパンツを紹介します。

オンオフ問わず頼れるキレイ見えストレートパンツ

【ハニーズ】「美ージーストレート」\2,980（税込）

楽な穿き心地とキレイ見えするディテールにこだわったストレートパンツ。ストレッチ素材にゴムウエストを採用して窮屈感を抑えつつ、股上が深めに設定されていることでインナーが見える心配も少ないのが魅力。ストレスフリーに穿きやすい一本です。広がりすぎないストレートラインにセンタープレスが入っていることできちんと感もあり、オンオフ問わず頼りにできそう！

楽に美脚見えを後押しするイージーなフレアパンツ

【ハニーズ】「セルフカットフレアパンツ」\2,280（税込）

伸縮性のあるリブ素材とゴムウエストがイージーな穿き心地を支えるフレアパンツ。膝下からさりげなく広がるフレアラインは美脚見えしやすく、コーデのトレンド感も高めてくれそうです。裾上15cmまでセルフカットできるため、好みの丈に調節できるのも嬉しいポイント。だらしなく見せたくないミドル世代にうってつけの一本です。

クリーンに穿けるゆったりミドル丈のガウチョパンツ

【ハニーズ】「短め丈ガウチョパンツ」\2,480（税込）

徐々にミドル丈のボトムスに注目が集まっている今こそ試したいガウチョパンツ。裾にかけて広がるAラインシルエットは脚を締め付けにくく、スカートのようにフェミニンな印象でスタイリングが可能。ウエストまわりにタックが入っていることでラフになりすぎないのもポイントです。シワになりにくいイージーケア素材なのも、何かと忙しいミドル世代の救世主になってくれるはず。

ロング丈のドレープ感がエレガントなガウチョパンツ

【ハニーズ】「ガウチョパンツ」\3,480（税込）

ナチュラルな風合いで落ち感のある素材を使用し、ロングスカート感覚で穿けるガウチョパンツ。たっぷりギャザーを寄せたボリュームシルエットは楽な穿き心地に期待できるだけでなく、40・50代にふさわしいエレガントな雰囲気も醸し出してくれそう。Tシャツと合わせてカジュアルに着こなすだけでなく、ブラウスとともにドレッシーにスタイリングするのもGOOD。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ