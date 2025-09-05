川口春奈、二宮和也は「気さくな、いとこのお兄ちゃんみたいな感じ」

女優の川口春奈（30歳）が、9月4日に放送されたバラエティ番組「ニンゲン観察バラエティ モニタリング」（TBS系）に出演。嵐・二宮和也について「気さくな、いとこのお兄ちゃんみたいな感じがありますね」と語った。



映画「8番出口」に出演している嵐・二宮和也が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。



番組レギュラーの川口春奈はJCBのCMで長年共演しており、二宮について「広告を一緒にやらせていただいているので、定期的に会いますけれど、いつも境目がないっていうか。普通にしゃべってたと思ってたら、普通にお芝居をして、切り替えみたいなのがナチュラルな。気さくな、いとこのお兄ちゃんみたいな感じがありますね」と印象を話す。



また、笹野高史は「ドラマの現場でもずっとゲームをしている」と言うと、小泉孝太郎も「『ブラックペアン』でもそうで、（ゲームで）かなりの高得点を叩き出してから本番をやってた」と語った。