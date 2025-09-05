“部屋に何も置かない”橋本環奈、でも「なぜか表に」出ているもの
女優の橋本環奈（26歳）が、9月4日に公開されたバラエティ番組「櫻井･有吉THE夜会」（TBS系/TVer）に出演。部屋に何も置かないようにしているが、「なぜか表に」出ているものについて語った。
映画「カラダ探し THE LAST NIGHT」に出演している橋本環奈と眞栄田郷敦が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。
「憧れの新居に引越した人の夜会SP」というテーマで、橋本の家での話となり、「私は大人数で集まるのが大好きで、グループLINEで“パ会”っていうのがあって。タコパとかクレープパーティーとか、餃子パーティーとか。“パ”がつくものだいたいやってます」と話す。
また、橋本は両親が器好きで、毎年橋本の誕生日に器をプレゼントしてくれるため、おもてなし用の器も多くあると語った。
自宅のこだわりについて聞かれると、橋本は「リビングとかに何も置かない。基本、（収納の）中に全部つっこんでおきたい」と話したが、嵐・櫻井翔から「何もないっていうイメージの中にただただ、真ん中にビールサーバーがある感じ」という声が出ると、「サーバーはなぜか表に出てます」と語った。
